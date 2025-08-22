Волонтерский штаб «Украинская команда» в канун Дня Независимости открыл большой сбор на сеткометы.

Это действенные средства защиты наших бойцов от русских дронов. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Сегодня на фронте главная опасность – российские дроны. Многие летают на оптоволокне. Их не глушит РЭБ. Но украинские инженеры создали СИТКОМЕТ, который даже от таких дронов спасает. Украинская команда запускает большой сбор ко Дню Независимости на СЕТКОМЕТЫ!» – сообщает «Украинская команда».





Волонтеры предлагают украинцам приобщаться к сбору, чтобы помочь бойцам на передовой.





«Сделай лучший подарок ко Дню Независимости – спаси жизнь защитнику! Наши воины защищают твою свободу. Защити их жизнь! Донать на СИТКОМЕТ прямо сейчас», - призывают в «Украинской команде».

Присоединиться можно по реквизитам на официальной странице "Украинской команды" в Фейсбуке.



