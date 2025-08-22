Блог Андрея Пелюховского, лидера политической партии «Сила нации».

34 года назад, когда была провозглашена независимая Украина, многие искренне верили в то, что наша страна очень скоро станет одной из самых мощных и преуспевающих стран Европы.

К моменту распада СССР 1991 года Украина была одной из ведущих союзных республик. Качественное образование, сеть научных и промышленных предприятий, развитое сельское хозяйство, мощный военно-промышленный комплекс, выпускавший ракеты, транспортные самолеты и танки.

По статистике Министерства финансов Украины, по состоянию на 1991 год в стране проживало 51,5 миллиона человек. Сейчас по данным, имеющим официальные институты, в Украине проживает около 26,6 миллиона человек. Это самая большая депопуляция населения, не имеющая аналогов в истории. Это – настоящий геноцид.

На начало 1994 года государственный долг Украины составил 4,8 млрд. долларов США (в том числе внешний - 75%). Сегодня речь идет о том, что долг Украины составляет 100% ВВП, а в следующем поднимется до 140%.

Украина унаследовала развитый промышленный комплекс, а также мощную армию. К моменту выхода из состава СССР армия Украины насчитывала: 980 000 военнослужащих, 6 500 танков, 7000 бронемашин, 1500 самолетов, 3500 кораблей. В состав Вооруженных Сил Украины входили 3 общевойсковые армии, 3 танковые армии, один армейский корпус, 4 воздушные армии, 1 ракетная армия, Черноморский флот, 2 узла систем предупреждения о ядерном нападении. У Украины был третий в мире ядерный потенциал: на ее территории базировались 176 межконтинентальных баллистических ракет, 2500 единиц тактического ядерного оружия.

1991 ВВП на душу населения в Украине был 52-м в мире и существенно превышал ВВП в странах Восточной Европы и даже в Польше.

В 1990 году в Украине было 313079 ученых. К началу войны, к 2022 году в стране работало уже менее 90 тысяч ученых и исследователей. При этом у Национальной академии наук большая возрастная проблема: средний возраст президиума НАН — 74 года, а должности ученые получили 30-40 лет назад.

Мы имели самый большой в Европе речной флот. Где он?

У нас было собственное машиностроение – где оно?

У нас были судоверфи, строящие авианосцы. У нас были нефтеперерабатывающие заводы. У нас было огромное производство цемента. Где они?

Я не отношусь к ностальгирующим по Советскому Союзу. Я искренне поддерживал и поддерживаю независимость Украины. Для меня независимость – это часть моей юности, я формировался как личность в условиях независимой Украины. Но разрешите: каждое действие, каждый процесс определяются по сравнению с предыдущими событиями. И если мы обрели независимость, то независимое государство должно было качественно отличаться от УССР. Ну ладно: первые годы, становление, временные затруднения. Но ведь прошло уже 34 года! Какие временные проблемы? Какая вообще временность? По всей видимости, что-то пошло не так, и это нужно исправлять.

А правда заключается в том, что все эти три с лишним десятилетия политики, представители бизнеса, «отцы государства» просто безбожно грабили свой народ и закрывали глаза на его новое порабощение. За годы независимости не было построено ни одного значимого объекта – мы дальше продолжаем использовать потенциал, доставшийся нам в наследство от УССР. В стране же формировался класс миллиардеров и мультимиллионеров. Понятно, что свои деньги они заработали, убрав когда-то народную собственность и ограбив народ. Но это сегодня называется не грабежом, а «предпринимательской смекалкой» и «бизнес-удачей».

20% нашей территории сегодня оккупировано Россией. Но 80% так же оккупированы – западными компаниями, иностранными дельцами. Им принадлежат недра Украины, огромные земельные площади. Именно они решают, кто должен сидеть в кресле президента, кто входит в состав правительства. Именно они навязывают нам несправедливые договоры и толкают нас на откровенно предательскую капитуляцию. Именно они отказывали нам в эффективном оружии в начале войны, чтобы чего-то не получилось (они откровенно боялись Путина – боялись больше, чем мы). И то, что мы потеряли Крым и Донбасс – это, прежде всего, их «заслуга».

Сегодня мы отмечаем День Независимости. И так выходит, что независимость у нас есть, но нет суверенитета. У нас есть все внешние атрибуты государственности – флаг, герб, гимн, президент, парламент, структура власти. Можем ли мы распоряжаться своей экономикой? Собственными финансами? Можем ли мы провести хотя бы одно высокое предназначение без консультаций с западными посольствами? А все эти НАБУ и САП – это не признак колониальной зависимости? Как могут быть наделены функциями силовых ведомств в государстве структуры, не контролируемые этим государством?

Вот и выходит, что через тридцать четыре года формальной независимости мы должны начинать борьбу за независимость сначала.

И я уверен, что уже скоро на скамье подсудимых окажутся все до единого президенты Украины (кроме беглого покойного Кравчука и Януковича). Все, кто благословлял ограбление и упадок Украины.

Я уверен, что мы усилим уголовную ответственность (вплоть до возобновления смертной казни) за экономические преступления без срока давности – ответить за грабеж экономики, за мародерство должны все, кто присосался к телу Украины и набил свои карманы.

Мы приведем к власти настоящих профессионалов, а не просто случайных людей, «торговцев по воздуху», которые не построили в этой жизни даже собачью будку (по точному выражению одного из украинских политиков).

Мы найдем силы и отказаться от западного диктата, и вернем себе утраченные территории – прежде всего по дипломатическому пути. Россию в ближайшие годы ждут непростые времена, и мы обязательно получим свой реванш. Жизнь наших собратьев, пролитая ими кровь будет отомщена, а их дело увенчается победой.

И мы возродим Украину – с экономическими и социальными показателями, значительно превышающими советские.

Я верю в будущее Украины. Я верю в прекрасное будущее Украины, в ее процветание.

С Днем Независимости! С праздником, который заставляет смотреть в будущее, но также постоянно напоминает нам и об ошибках прошлого.