Соломенский районный суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о залоге в размере 240 тысяч гривен для заместителя главы фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Людмилы Ковалевской.

Ее обвиняют в нанесении ущерба бюджету более чем на 300 тысяч гривен при приобретении помещения для Музея монументальной пропаганды. Во фракции "ЕС" называют дело политически мотивированным и связывают его с давлением центральной власти на столичное самоуправление.

В чем обвиняют депутата

Следствие считает, что Людмила Ковалевская, возглавляя благотворительный фонд, внесла недостоверные данные в акты выполненных работ, когда приобрела для Музея монументальной пропаганды здание на территории "Экспоцентра" почти за 4 миллиона гривен. По мнению правоохранителей, это привело к ущербу для бюджета Киева на сумму более 300 тысяч гривен.

Важно отметить, что фонд, возглавляемый Ковалевской, выкупил это помещение у города. В нем планировали создать административные кабинеты и закрытую часть экспозиции памятников советской монументальной пропаганды. По информации источника, сбор средств среди киевлян не производился, а все расходы покрыли первый взнос от частного благотворителя. Поэтому, как утверждается, ни копейки из городского бюджета на это потрачено не было.

Защита считает обвинения абсурдными

Сама депутат решительно отрицает свою вину, называя обвинения абсурдными. Она отмечает, что все работы по улучшению старого здания проходили с разрешения и под контролем Департамента коммунальной собственности КГГА. Кроме того, стоимость объекта проверяла независимая оценочная компания, избранная на открытом конкурсе. Фонд также дополнительно заказал экспертизу в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, подтвердивший рыночную стоимость помещения.

Фракция "ЕС" заявляет о политическом давлении

Во фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете считают это дело политически мотивированным. Они заявляют, что это попытка центральных властей "запугать и устранить" Ковалевскую из политического процесса.

Депутаты обращают внимание на то, что Людмила Ковалевская сейчас временно исполняет обязанности главы фракции Владимира Прокопива, также находящегося под домашним арестом по обвинениям, которые в "ЕС" называют "надуманными". По мнению фракции, это часть общей кампании давления на местное самоуправление. Отмечается, что к ведению дел привлекают судей, судивших активистов Майдана во время Революции Достоинства, а другим членам команды угрожают уголовными производствами.

Фракция "ЕС" убеждена, что конечная цель таких действий - сделать Киевсовет недееспособным, отстранить от руководства мэра и назначить своего ставленника для управления столицей.