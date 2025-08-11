В Киеве состоялся круглый стол в рамках V Киевского форума волонтеров на тему «Общества и волонтеры: сотрудничество ради победы».

К участию в обсуждении присоединилась соучредительница Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда Вита Присяжнюк.

Организаторами мероприятия выступили Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация объединенных территориальных общин", Общественный союз "Киевский форум волонтеров" и Общественный совет при КГГА.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, директор проектного офиса Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация объединенных территориальных общин» Татьяна Нехайчук и председатель правления Ассоциации ОТГ Александр Коренный.

Во время круглого стола участники обсудили результаты исследования и опроса председателей общин и старост относительно неотложных потребностей в период военного положения. Особое внимание было уделено вопросам координации действий между волонтерскими инициативами и органами местного самоуправления, актуальным вызовам и практическим решениям в сфере оказания помощи.

Вита Присяжнюк презентовала деятельность Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», который с начала полномасштабного вторжения сосредоточился на трех ключевых направлениях: поддержке сил обороны, помощи медицинским учреждениям и поддержке людей.

«Мы работаем там, где общины не справляются самостоятельно — доставляем технику защитникам, медицинское оборудование в больницы и стабпункты, передаем гуманитарную помощь. Наша сила – в сотрудничестве с местным самоуправлением, иностранными фондами, волонтерами и общественными организациями. Только вместе мы можем системно и эффективно отвечать на вызовы войны», — подчеркнула Вита Присяжнюк.





По словам Виты Присяжнюк, фондом «Надежда» во главе с председателем наблюдательного совета Валерием Дубилем уже реализовано более 300 гуманитарных миссий на передовую. Передано более 300 РЭБ-систем, сотни Starlink, зарядных станций, генераторов, тепловизоров, автомобилей и БПЛА. Значительная часть усилий направлена на медицинскую поддержку: более 200 аппаратов для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse, а также УЗИ, рентгенаппараты, гастроскопы, КТ, МРТ, мониторы пациентов и другое критическое оборудование. Также фонд занимается переселенцами, малообеспеченными семьями и пенсионерами.

Участники круглого стола договорились о дальнейшем усилении взаимодействия общин, волонтерских организаций и государственных институтов для эффективного ответа на вызовы войны.

«Совместная работа общин и волонтеров — это сила, которая держит страну в трудные времена», — отметил Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА.