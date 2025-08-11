Передача права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Мы-8 иностранной компании, связываемой с российским ОПК, вызвала жесткую реакцию со стороны народных депутатов. В Верховной Раде решение Госавиаслужбы уже назвали угрожающим государству и требуют его отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата, члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского.

По его словам, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку критически важные полномочия переданы иностранной компании из Объединенных Арабских Эмиратов, зарегистрированной в оффшорной зоне. Кроме того, по имеющейся информации, эта компания может быть связана с российской федерацией, создающей прямую угрозу национальной безопасности Украины.

"Это решение, оно не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным. Фактически, Государственная авиационная служба - это центральный орган исполнительной власти, который мог взять на себя полномочия по сопровождению ремонтной документации на вертолете Ми-8. Надо сказать, что это главный вертолет, который эксплуатируется всеми главными".

Федор Вениславский также сообщил, что уже поднял вопрос передачи важных полномочий иностранной компании перед компетентными органами и премьер-министром Украины и подчеркнул, что сделал это сразу после ознакомления с решением Госавиаслужбы, которое вызвало серьезную обеспокоенность. "Я обратился в тот же день в Службу безопасности Украины с депутатским обращением. На следующий день обратился к премьер-министру Украины Юлии Анатольевне Свириденко, чтобы они рассмотрели этот вопрос на заседании Кабинета министров Украины, срочно отменили это антигосударственное решение Государственной авиационной службы и отстранили господина Бильчука от должности руководителя по нацбезопасности. Подводя итог, Вениславский отмечает, что в нынешних условиях войны передача полномочий по обслуживанию стратегической авиатехники иностранным структурам без тщательной проверки создает риски для Украины. Речь идет, в частности, об утечке чувствительной информации в страну-агрессор, риске саботажа ремонта Мы-8 и зависимости оборонной сферы от внешних структур. "Этот вопрос нуждается в немедленной, прозрачной и взвешенной реакции со стороны Кабинета Министров Украины и компетентных органов, ведь речь идет не только о процедурных решениях, но и о защите национальной безопасности и ключевых стратегических интересов страны", - добавил нардеп.