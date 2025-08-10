Народная артистка Украины Наталья Бучинская порадовала поклонников яркой летней премьерой. Танцевальная композиция «Губы в шоколаде» создана дуэтом неизменных авторов – композитора Владимира Будейчука и поэтессы Кати Костюк.

Новая песня – это легкая, веселая и максимально позитивная история о любви и настоящих чувствах. В центре сюжета — знакомая всем влюбленным эмоция: ощущение «бабочек в животе» и сладких, страстных поцелуев.

«Я очень люблю это состояние – особенно, если он приправлен вкусом шоколада на губах», – рассказывает Наталья Бучинская. — «Есть большое желание поделиться этой эмоцией со слушателями и хотя бы чуть-чуть поднять настроение в такое сложное время».

Губы в шоколаде уже доступна на стриминговых платформах.

И теперь она улетела на волнах радиостанций.