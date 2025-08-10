Предприниматель Владислав Смирнов заявил, что россия – враг Украины уже несколько веков, она терзает нашу землю, а мы до сих пор не перешли на военные рельсы и рассчитываем на какие-либо переговоры, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

«Я попробую быть циником. Не стоит ожидать каких-либо быстрых результатов, потому что их не может быть априори. Если мы смотрим на ситуацию, связанную с работой внешних каналов коммуникации россии, то они уже неоднократно показывали и говорили о том, что их интересует в целом Украина. И эти нарезки по кускам, по четырем области, по шесть и тому подобное – это фактически такие тактические действия», – утверждает Владислав Смирнов.

По его словам, мы должны понимать, что московия – наш враг уже несколько веков, и поэтому она должна так называться официально, должна быть доктрина, а еще у нас должно быть состояние войны. Формально, констатирует предприниматель, мы идем по этому пути, защищаем свои интересы и территорию, но недостаточно фундамента.

«До сих пор мы не видим этого в действиях власти и в бюджете, в запуске ВПК. россия запустила ВПК, мы не запустили. россия финансирует в 7-10 раз больше потребности военных, чем Украина. И это при том, что нам помогает и Америка, и весь Запад. Поэтому не ждите ничего особенного. Лучшее, что может быть, – это какие-то способы примирения за счет только интересов и уступок Украины», – объясняет Владислав Смирнов.

По мнению предпринимателя, эта перспектива нас действительно должна беспокоить, потому что сама Украина, так или иначе, дает сигналы о том, что она готова о чем-то говорить. Других вариантов, подчеркивает он, будто даже не просматривается, ведь война идет на территории Украины, а возможные уступки со стороны россии относительно оккупации 4 областей вместо 5 – это даже не уступки.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что США объединились с Европой и Украиной против россии.

Также Politeka писала о том, что Гудков оценил, как долго Трамп будет на стороне Украины.





