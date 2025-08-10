Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что Кабмин утвердил Дія.Картку, и объяснила, что это такое, как это будет работать, какие преимущества и недостатки, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как объясняет журналистка, Дія.Картка – это единственный цифровой счет, который открывается через «Дію» или в сотрудничающем банке, у пользователя будет одна карточка, но с несколькими счетами. Сюда будут выплачивать, рассказывает она, пенсии, пособие ВПЛ, пособие по безработице, сверток школьника, выплаты ветеранам и тому подобное.

«Зачем вообще эта Дія.Картка? Объясняют, что это удобно. То есть не нужно иметь отдельные карты на каждую программу и т.д. Но ведь это будет контроль. Это будет нереальный контроль, потому что выплаты будут идти только по назначению. То есть будет код, который будет ограничивать товарный ассортимент. Еще объясняется это решение тем, что это поможет избежать мошенничества и нецелевого использования средств, также это уменьшение бюрократии и быстрое администрирование выплат», – объясняет Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, эти спецсчета будут целевые, и снять средства в наличные деньги или обналичить свой другой счет нельзя будет. В то же время, добавляет она, правительство разъясняет, что Дія.Картка для социальной помощи не обязательна для тех, кто не пользуется государственными программами.

