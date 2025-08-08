400 наших раненых ежегодно будут бесплатно проходить лечение в Литве в рамках программы медицинской эвакуации — вчетверо больше, чем раньше.

Об этом договорились в рамках работы Межфракционного объединения по защите прав ветеранов лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и ее заместитель Валерий Дубиль с литовской делегацией, которая два дня работала в Киеве.

«Задача нашего МФО – ни одну проблему не оставить вне нашего понимания и без внимательного рассмотрения и решения. Мы будем работать на результат. Мы должны решить проблемы, которые являются наиболее сложными и тяжелыми» , – отметила глава МФО Юлия Тимошенко .

Среди участников делегации: советник министра здравоохранения Литвы по чрезвычайным ситуациям Скирмантас Крункайтис, советница по ментальному здоровью Неринга Григуте, руководители психиатрических больниц Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, а также представитель NGO "Back to Life" Данас Рекшнис.

«За прошлый год лечения в рамках программы в Литве получили около 100 человек. Но пока война продолжается, количество раненых, тех, кому необходима реабилитация, к сожалению, не уменьшается. И я очень благодарен нашим партнерам, которые берут на себя такую ответственность и помогают нам обеспечить украинцам восстановление» , - подчеркнул заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль .

Координацию будет вести NGO “Back to Life”, работающее в сферах протезирования, реабилитации и психологической поддержки и помогающее нашим бойцам и военным вернуться к обычной жизни.

Также с литовскими специалистами договорились об обмене опытом боевых медиков.

Программа медицинской эвакуации реализуется через Минздрав и командование Медицинских сил Украины, лечение оплачивается странами-приемниками.

Напомним, ранее делегация во главе с Юлией Тимошенко посетила Центр психотравматологии для украинских и белорусских беженцев Вильнюсского городского центра психического здоровья Vasaros ligoninė и литовской благотворительной организации Back to Life, а также провела ряд важных рабочих встреч в Литве, посвященных вопросам реабилитации.