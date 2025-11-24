Атомпрофсоюз – организация, которая защищает права своих работников, - находится в состоянии отчаяния и возмущения действиями (а в определенных вопросах, наоборот, бездействием) Министерства энергетики.



Сегодня фактически уничтожается ГП «ВостокГОК» – единственное в Украине предприятие, добывающее урановую руду и производящее урановый оксидный концентрат.

В последние годы нехватка финансирования, дефицит кадров и износ оборудования привели к падению всех показателей стратегически важного предприятия.

В настоящее время продолжаются действия, направленные руководством министерства энергетики и назначенным министерством и.о. директора ГП «ВостокГОК» В. Скрипником (который до назначения работал в РФ и оккупированном Донбассе) на передачу энергетического хозяйства комбинату сторонней компании-банкрота!

Это приведет к потере контроля за критически важной инфраструктурой для уранового производства и создаст зависимость от предприятия-банкрота, что может иметь признаки злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины) или служебной халатности (ст. 367 УК Украины).

ГП «ВостокГОК» является объектом стратегического значения, и любые действия, которые ставят под угрозу его работу – это прямая опасность для энергетической и ядерной безопасности Украины.

Для недопущения этих преступных действий крайне необходимо вмешательство правоохранительных и контролирующих органов, проведение проверки законности действий руководства и министерства и предприятия, недопущение передачи критически важной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы предприятия.