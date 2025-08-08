Николай Мельник поздравил победителей из "Демократического Топора", а также указал на проблемы и огрехи голосования проведенного в Действии за участников Антикоррупционного совета Плейсити.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке .

"Уважаемая семья, я благодарю всех кто присоединился вчера к голосованию. Это была прекрасная битва, которую мы выиграли, хотя конечно ни в какой "Антикоррупционный совет" Плейсити не попал никто кроме представителей Демократического Топора. Их представители уже показали бескомпромиссную позицию в громсовете. так что я желаю я искренне желаю им успеха", - указал аналитик.

Однако дальше начинается любопытное.

Первое, что разоблачил Мельник, это то, что "сетки" могут использовать и во время электронного голосования, что фактически не защищает процесс от "нужного" влияния.

Еще аналитик определил, что руководство Демсокиры разоблачило свое теневое взаимодействие с "Плейсити":

"Информация о том, что у "Рада" будет отобрано лишь 9 членов появилась лишь в 5 вечера 6 августа, тогда как свой список они засветили в этот день утром, а сформировала соответствующая за пару недель до этого. Обычный договорняк. Я понимаю, что мордой Гудыменко завешен свою уже Киев, но ведь".

Важное обстоятельство подчеркнуто в монополизации состава Антикоррупционного совета", где 100% заняли "демсокировцы", на что Мельник указал "глупым тоном, который дает только объединение против монополистов".

Подытоживая вышесказанное, Николай Мельник поблагодарил всех, кто принял участие и отдал голос за его кандидатуру.