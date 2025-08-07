За две недели проверено 5916 транспортных средств и составлено 404 админматериалов о нарушении.

Об этом сообщила Укртрансбезопасность в Facebook

«В первые дни усиленных рейдовых проверок инспекторы фиксировали массовые нарушения: каждое третье транспортное средство было с перегрузкой. Сейчас эта динамика изменилась - выявляем нарушения с незначительными осевыми перегрузками, не имеющими признаков системных, а вызванные человеческим фактором при загрузке - не равномерно размещен груз в кузове», - подчеркнул Глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин .

Среди основных нарушений:

- превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм;

- перевозка пассажиров и грузов без документов.

Напомним, проверки начались в связи с повышением риска возникновения ДТП и сезоном сбора сельскохозяйственных культур.

Мероприятия контроля осуществляются при координации Одесской областной государственной администрации и Николаевской областной государственной администрации и поддержки Укрзализныця.