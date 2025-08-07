Тема поддержки военных и ветеранов - среди приоритетов "Батькивщины". Именно по инициативе Юлии Тимошенко в парламенте создано межфракционное объединение по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей.

Как участник трех рабочих групп в составе МФО – по лечению, протезированию и реабилитации военнослужащих, заместитель лидера «Батькивщины» Валерий Дубиль недавно посетил Харьковское, Краматорское и Славянское направления, чтобы услышать военных и сформировать предложения к законодательным изменениям.

«Фронт задает четкие и конкретные вопросы. После тяжелых ранений люди не должны бегать между инстанциями — все должно быть четко, понятно и без задержек. Это то, что нам приходится слышать на встречах с военными. Именно из таких разговоров формируется реальное видение того, что следует изменить в законах» , — отметил Валерий Дубиль.

Военные поднимали вопросы медицинского обеспечения, доступности реабилитационных программ, процедуры оформления статусов, логистики эвакуации, а также проблем с восстановлением после ранений. Темой отдельного разговора стало лечение и обеспечение современными протезами для нуждающихся в сложной ортезировке.

«Когда человек теряет концовку, он имеет право получить лучшее – не то, что осталось в бюджете, а то, что действительно дает шанс на восстановление. Мы работаем над тем, чтобы эти вещи были не исключением, а гарантией» , — подчеркнул глава Киевской «Батькивщины».

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации также сообщил, что сейчас в рамках МФО работают над предусматривающими законодательными инициативами:

– обеспечение военнослужащих и ветеранов протезами без лимита стоимости;

– отсутствие софинансирования со стороны раненого;

– возможность свободного выбора модели протезно-ортопедического изделия;

– финансирование лечения и реабилитации для полного восстановления здоровья.

Те, кто отдали свое здоровье на передовой, не должны ждать месяцами или соглашаться на минимум. Законодательство должно быть гибким, современным и человечным. Именно над этим мы работаем в МФО по защите прав ветеранов» , – добавил Валерий Дубиль .

Напомним, по просьбе представителей военного профсоюза лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко инициировала создание в парламенте межфракционного объединения по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей. Для полного понимания ситуации, более глубокой осведомленности по различным нюансам и проблематике при МФО по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей, был создан совещательный и общественный совет из числа военнослужащих, представителей гражданского общества, фондов и профсоюзов.





