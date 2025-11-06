В четверг, 7 ноября, Киевсовет утвердил дополнительные социальные гарантии жителям столицы, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.

Как отметила депутат Киевсовета (фракция «Европейская солидарность») Людмила Ковалевская, принятое решение предусматривает освобождение пострадавших киевлян от уплаты городской части административного сбора, в сумме 70%, за оформление или обмен документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

«Это скорая, адресная и справедливая поддержка, которая поможет людям быстрее восстановить документы и вернуть доступ к необходимым административным и социальным услугам. Механизм прост — человек при обращении в ЦНАП или подразделение ГТС предоставляет документ, выданный органом досудебного расследования, о признании его потерпевшим в уголовном производстве — и получает 70% скидку за услугу оформления документа», — пояснила Людмила Ковалевская.

Депутат отметила, что кроме этого Киевсовет обратится в Кабмин с инициативой на государственном уровне урегулировать вопрос бесплатной замены документов для лиц, жилье которых уничтожено или повреждено в результате войны.