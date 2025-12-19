Сучасний кіберспорт змінюється з шаленою швидкістю. Команди живуть у ритмі щоденних тренувань, аналітики, роботи з тренером і психологом. Кілька місяців тут можуть стати цілою «мікроепохою» — зі злетами, падіннями та важливими висновками.

Для Leo Team останні два кілька місяців стали перевіркою на дорослість і конкурентність на європейській CS2-сцені. Команда пройшла через напружений графік, важливі матчі. Відбулись важливі перемоги та внутрішні зміни, які вплинули і на гру, і на атмосферу всередині колективу.

UA.NEWS поспілкувалось з капітаном Leo Team Кирилом “marat2k” Самсонюком. Про трансформації, боротьбу з важкими суперниками, та внутрішні зміни далі в матеріалі.

Про великі перемоги за останні місяці в Leo Team

На мою думку, найкращим був період у листопаді. Тоді ми були в максимально хорошій формі, помітно покращили взаємодію з тренером і по-новому вибудували взаємодію всередині команди. Ми багато спілкувалися, мали справді якісну комунікацію, і завдяки цьому грали дуже структуровано. Не було ні мандражу, ні тільту (емоційного збентеження).

Amster (Денис Ляшенко) суттєво підсилив нас як в плані емоцій та гри, так і в плані рішень. Ми навчилися діяти як єдине ціле: менше соло-ініціатив, більше довіри, чітких коллів і адаптацій. Команда стала більш зрілою.

Важливим епізодом стали нещодавні матчі, насамперед гра проти BIG (німецька спортивна команда, яка за свою 10-річну історію зіграла понад 950 матчів та здобула близько 540 перемог. 21 листопада «леви» перемогли німців з рахунком 2:0). BIG — дуже серйозна команда, і те, як ми з ними впоралися, для мене є знаком того, що Leo Team вийшла на інший рівень гри.

Перед цим була запекла боротьба з Tricked (датська команда з CS2, яка з 2014 року виступає на європейській сцені, зіграла понад 980 матчів і здобула близько 530 перемог. «Леви» одержали перемогу з рахунком 2:1) за вихід у кваліфікацію (матч, у якому переможець отримує місце на наступному етапі турніру). Фактично ми грали проти суперника нашого рівня. Перемога прийшла саме завдяки командній грі: у потрібні моменти ми змогли пришвидшитися та дотиснути суперника. Після цього матчу ми виросли як команда, дехто став більш впевненим у собі. Для мене особисто це була справжня перевірка на капітана. Я відчув, що пройшов її й залишився задоволений собою.

На останніх турнірах ми грали дуже круто, з розумінням. Особисто я кайфував від команди, від себе і від самої гри.





Про роль капітана, лідерство й довіру в команді

Я зрозумів, що капітан – це не тільки про стратегію та колли. Це про людей і про себе. Важливо вміти почути кожного, згладити конфлікти, підтримати в потрібний момент. Але водночас ти не можеш розчинитися лише в ролі лідера. Ти сам маєш грати, брати відповідальність на себе і робити результат. Дуже важливо не втрачати задоволення від того, що ти робиш, і не забувати про себе в цьому процесі.

Мотивація в команді для мене будується на відвертості й стабільності. Я завжди прямо говорю, що добре, а що – ні. Наголошую, що всі ми тут заради спільної мети. Я намагаюся спілкуватися з кожним гравцем окремо. Для мене важливо розуміти не лише, як він грає, а й як у нього справи загалом: який настрій, стан, що відбувається поза сервером.

Іноді достатньо просто зателефонувати й запитати: «Як ти?». У результаті людина більше довіряє, їй стає легше. Це відразу відображається на її грі.



Про те, що робить гравця унікальним

Сильний гравець впливає на раунд не тільки стрільбою, а й головою. Він приймає правильні рішення, тримає дисципліну і контролює емоції.

Унікальним гравця робить відчуття гри та вміння робити нестандартні, але корисні для команди дії. Також дуже важливо чітко розуміти, що ти робиш у кожному мікромоменті раунду. Часто це і є різницею між просто гарним і справді сильним гравцем.







Про навички, які marat2k планує прокачати насамперед

Хочу посилити свої mid-round calls (команди чи рішення, які капітан або гравець робить посеред раунду) а також стати стабільнішим у важливих моментах. Важливо навчитися постійно тримати концентрацію та фокус у грі. Ну і, як завжди, працювати над механікою.