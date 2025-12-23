В столиці поблизу одного з найбільш жвавих автошляхів, на недобудованому хмарочосі, розмістили банер, який має на меті привернути увагу до служби в підрозділі та долучитись до допомоги.

Про банер, розміром в 25 поверхів, тобто приблизно 75 метрів, стало відомо з відео в публічних мережах Центру.

"Банер є — отже, “Омега” поруч! Тепер нас видно навіть із висоти пташиного польоту! Приєднуйся до сім’ї спеціального призначення! Заповнюй анкету на сайті та ставай частиною історії", - написали у себе на сторінці спецпризначенці.

Довідка. Центр спеціального призначення (ЦСП) «Омега» — окрема військова частина Національної гвардії України. Вони виконують спеціальні заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, окрім того серед їх задач боротьба з тероризмом та відсіч збройній агресії проти України.

Відомо, що у Центрі діють сім загонів спеціального призначення - 5 окремих загонів, а також безпілотний ("Крила Омеги") та водолазний загін. Особовий склад проходить жорсткий відбір та спеціальну підготовку (десантно-гірська, водолазна підготовка тощо). Це відбувається за всіма стандартами і лише після щонайменше 6-місячної підготовки бійці можуть бути залучені до виконання спеціальних військових операцій та виконанні завдань на різних ділянках бойових дій.

На офіційному сайті ЦСП «Омега» публікуються оголошення про набір за різними вакансіями та інформація про умови проходження служби й підготовки для охочих. Там можна заповнити заявку, або зробити це за телефоном рекрутингового центру (066-000-3073).





Окрім того, благодійний фонд «ОМЕГА-ДІМ» створений для всебічного забезпечення підрозділів Центру спеціального призначення «ОМЕГА». У військовому напрямку забезпечується купівля БПЛА та систем РЕБ, якісного такмеду, автівок генераторів, радіостанцій тощо. Ще здійснюється забезпечення соціального напрямку - оплата шкіл та садочків для дітей загиблих бійців "Омеги", соціальні та культурні проєкти для дітей, забезпечення житлом для військовослужбовців з бойових груп та для сімей загиблих бійців "Омеги". Підтримати цю важливу діяльність можна за посиланням monobank.