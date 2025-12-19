19 грудня у Національній бібліотеці України для дітей відбувся Бібліотечний форум «Дитяча бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації», який об’єднав фахівців бібліотечної галузі, представників органів влади, громадських організацій, благодійних фондів і бізнесу. Метою заходу стало підвищення престижу та соціального статусу спеціалізованих бібліотек (для дітей і юнацтва) та бібліотек територіальних громад як сучасних інформаційних і культурно-просвітніх центрів, відзначення кращих бібліотечних практик і забезпечення професійного обміну досвідом. Окрему увагу було приділено стратегічним напрямам розвитку бібліотек в умовах воєнного стану та їх ролі у підтримці дітей, родин і громад.

Форум відкрила Алла ГОРДІЄНКО, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, президент Української асоціації працівників бібліотек для дітей, яка представила почесних гостей та учасників заходу.

З вітальними словами до присутніх звернулися: Володимир КОЛЯДЕНКО, віцепрезидент Київської торгово-промислової палати, генеральний секретар, голова Піклувальної ради НБУ для дітей; Оксана ПРОДАН, радниця з муніципальних питань Голови Асоціації міст України Віталія КЛИЧКА, народний депутат VII–VIII скликань; Микола ТОМЕНКО, український політик і громадський діяч, засновник БО «Фонд Миколи Томенка “Рідна країна”», народний депутат IV–VIII скликань; Артем КОЛЮБАЄВ, голова ГО «Спілка підприємців кіно та телеіндустрії», член Європейської та Української кіноакадемій; Микола ЧИХАНЦОВ, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «АРОУ», заступник голови правління ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії»; Наталія ФЕДОРЧУК, голова Міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності»; Олександр ПАХОЛЮК, директор Благодійного фонду «МХП-Громаді»; Артем ШАРКОВ, начальник 38-го об’єднаного навчального Васильківського центру Повітряних сил України, полковник Збройних Сил України, Герой України; Олександр ФЕДОРЕНКО, начальник управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції України, голова ГО «Муніципальна ліга Києва»; Алла ІСТОМІНА, директор Видавничого дому та поліграфічного комплексу «АДЕФ-Україна»; Ольга ВЕНЕДІКТОВА, віцепрезидент благодійного фонду We help Ukraine, членкиня Європейського товариства ретинологів Euretina та Київської торгово-промислової палати, власниця клініки «Olive clinic beauty and eyes», лазерний хірург, кандидат медичних наук.У межах форуму було підбито підсумки 7-го Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для дітей та 2-го Всеукраїнського конкурсу проєктів з надання культурних послуг юним мешканцям територіальних громад «БІБЛІОТЕЧНІ СЕРВІСИ – ДІТЯМ».



Представлені конкурсні роботи продемонстрували ефективні практики діяльності бібліотек, зокрема в прифронтових регіонах Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей, засвідчивши їх здатність забезпечувати безперервність культурних послуг і впроваджувати інноваційні формати роботи.









Переможцями 7-го Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для дітей стали:

І місце — Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей (проєкт «Розквітай»);

ІІ місце — КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради (проєкт «Читацький клуб “Книжкові серфери”»);

ІІІ місце — КЗ Львівської обласної ради «Львівська обласна бібліотека для дітей» (проєкт «Парк інновацій для бібліотекарів “Леотека 4.0”»).

Переможцями 2-го Всеукраїнського конкурсу «БІБЛІОТЕЧНІ СЕРВІСИ – ДІТЯМ» стали:

І місце — проєкт «Книжка + ложка», КЗ «Чорнобаївська сільська бібліотека» Херсонської області;

ІІ місце — проєкт «Школа безпеки “На варті здоров’я”», Центральна міська бібліотека для дітей Кропивницької МЦБС;

ІІІ місце — проєкт «Євроквест: Код Європи. Подорож за цінностями», КЗК «Централізована система публічних бібліотек Костянтинівської міської ради» Донецької області.