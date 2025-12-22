Команда «Батьківщини» внесла до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення або запровадження будь-яких нових податків для фізичних осіб-підприємців.

А також підготує петицію до президента України з вимогою не вводити жодних нових податків для малих підприємців.

Про це повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко.

«Я прошу позачергово поставити наш законопроєкт про введення мораторію на підвищення або введення будь-яких нових податків для ФОПів і на розгляд в комітеті, і на голосування в Верховній Раді. Ми будемо з наступного сесійного тижня вимагати, щоб він був невідкладно ухвалений», – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, заплановане урядом запровадження ПДВ для ФОПів спричинить закриття 1770000 малих бізнесів, що спровокує ліквідацію середнього класу в Україні та зруйнує залишки економічної стабільності нашої країни.

«Якщо, не дай Боже, буде введений податок на додану вартість на ФОПів, то один мільйон 770 тисяч ФОПів просто припинять існувати. Вони припинять себе забезпечувати їжею, комунальними послугами, оплатою послуг охорони здоров’я. Фактично зруйнується життя всього середнього класу країни», – додала лідерка «Батьківщини».

Заступник голови Всеукраїнського об’єднання Валерій Дубіль підкреслив: проблеми бюджету не можна перекладати на плечі людей, які самі себе забезпечують роботою і створюють робочі місця:

«ФОПи — не олігархи і не “сіра зона”. Це середній клас, який держава має захищати, а не душити податками: вони – основа економіки, і вони чи не найактивніше підтримують армію та волонтерів зі своїх доходів».

За словами Юлії Тимошенко, за допомогою петиції її команда буде переконувати президента відмовитися від ідеї підвищення чи введення будь-яких нових податків та проситиме підписати, у разі його ухвалення, законопроєкт «Батьківщини» про введення мораторію на підвищення або введення будь-яких нових податків для фізичних осіб-підприємців.