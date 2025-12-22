Системна та результативна співпраця з територіальними громадами у сфері збереження навколишнього середовища є одним із ключових та одночасно найбільш актуальних напрямів діяльності Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Йдеться не лише про контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, а й про комплексне забезпечення екологічної безпеки та якість життя населення, яке проживає на відповідних територіях.

Особливість цього напряму роботи полягає в тому, що Екоінспекція має справу з порушеннями, що накопичуються десятиліттями. Довгий час питання належного оформлення земель природно-заповідного фонду, встановлення меж прибережних захисних смуг, дотримання режимів їхнього використання залишалися без системного контролю. Формальний підхід до виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування спричинив серйозні ризики для екосистем та здоров'я людей.

Співпраця з громадами включає всі ключові напрямки природоохоронної діяльності: імплементацію нового законодавства у сфері управління відходами, протидію діяльності підприємств, ймовірних порушників законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, збереження водних ресурсів, профілактику пожеж в екосистемах, захист лісів від незаконних порубок.

Важливою складовою цієї роботи є проведення планових заходів контролю за органами місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, зокрема у сфері дотримання природоохоронного законодавства. Такі перевірки здійснювалися відповідно до наказу Державної екологічної інспекції України "Про затвердження Плану перевірок органів місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих ним повноважень органів виконавчої влади на 2025 рік".

Активне проведення таких перевірок розпочалось у 2020 році та охопило всі 130 органів місцевого самоврядування Житомирської та Рівненської областей.

Результати цих заходів показали наявність системних порушень природоохоронного законодавства. Органам місцевого самоврядування було спрямовано вимоги щодо належного виконання делегованих повноважень, зокрема у сфері землеустрою. Частина громад відреагувала відповідально та добровільно розпочала усунення порушень без судового втручання. Показовим прикладом є Горшківське товариство Житомирської області, яке здійснило встановлення натури кордонів прибережно-захисних смуг водних об'єктів та внесло відповідні відомості до Державного земельного кадастру.

Водночас значна частина громад на вимоги не відреагувала, що змусило Інспекцію звернутися до суду. На сьогодні Екоінспекцією Поліського округу подано 17 позовів щодо неналежного виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування на Житомирщині та 12 – на Рівненщині. З них 15 позовів стосуються зобов'язання встановити у натурі межі 27 об'єктів природно-заповідного фонду. У восьми справах вже ухвалено рішення на користь Інспекції, інші перебувають на розгляді судів або оскаржуються у порядку. При цьому порушення зафіксовано не лише у невеликих громадах, а й у великих містах обласного значення.

Слід зазначити, що йдеться про правопорушення, що продовжуються – систематичне невиконання обов'язків, прямо визначених законом. Така бездіяльність створює реальні загрози: порушення екологічного режиму об'єктів природно-заповідного фонду, нецільове використання земель прибережних захисних смуг, їх самовільні зайняття та порушення встановлених обмежень господарської діяльності.

«Наша мета – не кількість розпоряджень чи позовів, а формування нової культури відповідальності за природні ресурси, безпека екосистем та якість життя громадян. Саме такий підхід відповідає європейським стандартам та єдино можливий шлях для сталого розвитку регіонів Полісся», – зазначає начальник ДЕІ Поліського округу Євген Медведовський.