Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін повідомив про завершення важливого етапу: Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови повністю сформував свою структуру та правила роботи. Маючи 150 мільйонів доларів стартового капіталу, Фонд планує профінансувати перші три масштабні проєкти вже у 2026 році. Подати заявку на фінансування можна буде вже за кілька тижнів через спеціальний сайт.

Історія, про яку напишуть у книжках

За словами Єгора Перелигіна, шлях до запуску такого потужного фінансового інструменту був непростим, але надзвичайно важливим для майбутнього країни. На другому засіданні Управлінської ради Фонду команда змогла фіналізувати ключові документи, які визначать, куди саме підуть кошти.

Посадовець емоційно підсумував цей етап:«Колись ми розповімо всю цю історію в книжках. Для команди Міністерства сьогодні важливий результат: Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови виходить на новий етап. Ми чітко рухаємось до своїх перших інвестицій та стратегічних проєктів».

Прозорі правила та солідний капітал

Головним досягненням засідання стало ухвалення інвестиційних протоколів. Це фактично «кодекс честі» та чіткі інструкції, за якими Фонд відбиратиме бізнес-ідеї та прийматиме рішення про виділення грошей. Це гарантує, що кожен долар буде використаний ефективно та прозоро.

На сьогодні Фонд уже має надійний фундамент:

Стартовий капітал: 150 млн доларів (по 75 млн доларів внесли Україна та США).

Партнери: Робота ведеться спільно з американською корпорацією DFC та Міністерством фінансів США.

Стандарти: Управлінська основа побудована за найкращими міжнародними зразками — з Керівною радою, комітетами та інвестиційним радником.

«За ці пів року ми разом зібрали операційну й управлінську основу Фонду за найкращими міжнародними стандартами», — зазначив Перелигін.

План на 2026 рік: як отримати інвестиції?

Тепер, коли паперову роботу завершено, Фонд переходить до практики. План на наступний рік амбітний: знайти та профінансувати три перші пріоритетні проєкти.

Для тих, хто має ідеї для відбудови країни, є хороша новина:

«У січні 2026 року запустимо публічний вебсайт для подачі проєктних пропозицій і будемо чекати на ваші заявки!»

Єгор Перелигін подякував колегам з Міністерства економіки та Агенції ДПП за те, що вони витримали шалений темп роботи, і наголосив, що попереду — найцікавіше: формування «пайплайну» проєктів та їхнє реальне структурування.