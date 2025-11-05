Вместо того чтобы приглашать иностранцев, нужно обучать и достойно оплачивать украинских энергетиков.

Об этом заявила депутат Киевсовета Людмила Ковалевская.



Она выразила сомнение в нынешних подходах к возобновлению и защите украинской энергосистемы. По ее словам, нужно развивать распределенную генерацию, а также заниматься подготовкой собственных специалистов.

«Когда слышу о защите энергосистемы украинской — мне удивительно это слышно, если честно. Я бы говорила о распределительной генерации, о создании новых мест. Те же газотурбинные и газопоршневые установки — мы, чтобы их установить, приглашали зарубежных специалистов», — отметила депутат Киевсовета.



Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская

По словам Ковалевской, иностранные подрядчики выставляют очень высокие счета за такие работы.

«Вы вообще не можете представить, какие ценники они как подрядные организации выставляли. И это нормально. Если ты обращаешься к ирландским подрядчикам и понимают, что они под обстрелами будут устанавливать эти турбины, то они дают счета по 30 миллионов евро», — сказала она.

Ковалевская убеждена, что вместо того, чтобы переплачивать иностранным компаниям, стоит инвестировать в собственных специалистов.





«Возможно, имеет смысл научить наших специалистов повысить им зарплату. Наши энергетики и коммунальщики получают копейки, но готовы работать. Отправьте их в Ирландию, дайте им втрое большую зарплату, и они все сделают. Мы трудолюбивы и умны, вы знаете наших украинцев», — подчеркнула Ковалевская.