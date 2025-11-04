Украина все увереннее становится частью европейского транспортного пространства. Об этом заявил Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ДСБТ) Никита Лагунин, комментируя участие украинской делегации в 120-й сессии Рабочей группы по автомобильному транспорту ЕЭК ООН и 39-й сессии Группы экспертов по вопросам ЕУТР, состоявшихся на прошлой неделе в Женеве.



Это площадки, где определяются ключевые правила для европейского рынка международных перевозок. И сегодня Украина является не наблюдателем, а полноправным участником принятия решений», - подчеркнул Глава Укртрансбезопасности.



Интеграция в европейские транспортные процессы



В частности, во время упомянутых сессий украинская делегация сосредоточилась на стратегических направлениях, способствующих цифровой трансформации и повышению безопасности перевозок. Среди приоритетов, которые подчеркнул Никита Лагунин: -переход к электронным товарно-транспортным накладным eCMR, позволяющим полностью цифровизировать процесс перевозок; -внедрение смарт-тахографов и европейской системы TACHOnet для эффективного контроля режимов труда и отдыха водителей; -упрощение визовых процедур для профессиональных водителей; -повышение безопасности дорожной инфраструктуры по стандартам ЕС; -развитие трансъевропейских транспортных коридоров и устойчивой логистической инфраструктуры.







«Наша цель — обеспечить украинским перевозчикам равные, справедливые и предсказуемые условия доступа к международным маршрутам, чтобы они могли конкурировать с европейскими компаниями», — заявил глава Гострансбезопасности.



Жёсткая позиция по санкциям против российских перевозчиков



Отдельно украинская делегация подчеркнула важность соблюдения санкционного режима в транспортной сфере.



«Вместе с европейскими партнёрами мы не допустили принятия каких-либо решений, которые могли бы ослабить санкции против российских перевозчиков или поставить под сомнение доверие к международным правилам. Санкции — это не политический вопрос, а естественная реакция на агрессию», — подчеркнул глава «Укртрансбезопасности».



Никита Лагунин также отметил, что участие Украины в работе ЕЭК ООН — важный шаг на пути к укреплению позиций нашего государства на международной транспортной арене. Ведь от качества международных перевозок зависит развитие экономики.



«Украина уже не просто внедряет чужие решения — мы участвуем в их разработке, чтобы они учитывали как европейские стандарты, так и потребности украинского бизнеса», — подытожил глава «Укртрансбезопасности».



Украина остаётся одним из ключевых рынков международных автомобильных перевозок в Европе. Активное участие в работе ЕЭК ООН открывает новые возможности для украинских компаний по интеграции, модернизации и развитию конкурентоспособной транспортной среды.