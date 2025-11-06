Это касается в первую очередь военных, ветеранов и их семей, которые находятся на квартирной очереди в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На сегодняшнем заседании Киевсовет рассмотрит вопрос о выделении почти 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья 50/50 и 70/30. Это решение тоже будет касаться наших военных, ветеранов и их семей. А также других слоев, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находящихся на квартирной очереди в Киеве», - сообщил Виталий Кличко.Кроме того, по словам Виталия Кличко, сегодня депутаты горсовета должны рассмотреть вопрос об организации бесплатного питания детей из многодетных семей в коммунальных детсадах.

«Среди неотложных депутаты Киевсовета должны рассмотреть и вопрос об организации бесплатного питания детей из многодетных семей в коммунальных заведениях дошкольного образования – то есть в детских садах», - сообщил мэр Киева.

Также Виталий Кличко отметил, что Киевсовет должен выделить средства на докапитализацию "Киевгорстроя". Речь идет о направлении последней части средств, общую сумму которых было принято ранее.

Напомним, Киев ввел программу софинансирования жилья для киевлян-участников боевых действий и программу льготного кредитования «еОселя», которая также доступна для военных. Для участия в программе софинансирования нужно стать на квартирный учет, а для участия в «ЕОселе» можно подать заявку онлайн через портал «Дия».