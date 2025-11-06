Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что ТЦК назначают мужчинам штраф в «Резерв+», который растет каждые 20 дней, и предупредила, как избежать этого наказания, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, ТЦК уже официально дает всем мужчинам 20 дней на оплату штрафа через приложение «Резерв+». Если вы успеете за 20 дней, рассказывает она, то штраф – 8500 грн, если нет – 17000 грн, если еще через 20 дней нет – 34000 грн, а дальше – исполнительная служба, арест счетов и статус должника.

«Это прямо объясняет Минобороны и сами ТЦК. Нам говорят: «У вас админка, зайдите, объясните». А потом говорят, что у вас есть 20 дней или из ваших денег сделают проблему государственного масштаба. И это не где-то в будущем. Эта система работает сейчас и о ней публично пишут областные ТЦК, в частности, черниговское. Там прямо сказано: «В «Резерв» уже можно оплатить штрафы за 9 видов нарушений правил военного учета», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, украинца могут выставить нарушителем, если он, например, не пришел в ТЦК за повесткой, не встал на учет, когда исполнилось 25 лет, переехал и не встал на учет по новому адресу, вернулся с места лишения свободы и не зарегистрировался в военкомате, не состоит на учете по месту фактического проживания, работы или обучения, не предоставил имущество, здание, транспорт для нужд мобилизации и т.п.

«Обратите внимание на пункт об имуществе. Тут я специально остановлюсь. Если у вас есть машина и вы не отдали ее на нужды мобилизации, вас могут не просто заставить ее отдать, но могут за это оштрафовать. Государство говорит: «Дай свой транспорт». Ты говоришь: «Это моя собственность». А вам в ответ: «Тогда плати». Знаете, это уже озвучено официально как одно из оснований штрафа», – заключает Екатерина Котенкова.

