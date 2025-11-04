На следующей сессии Киевсовет проголосует увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен, средства будут направлены подразделениям ПВО, защищающим столицу от "шахедов" и ракет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений в городскую целевой программу "Защитник Киева". Где предусмотрели увеличение поддержки сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен», - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства пойдут в поддержку военных и гражданских подразделений из ДФТГ, которые обеспечивают противовоздушную оборону Киева.

«Из этих средств, в частности, 900 миллионов гривен пойдут в поддержку военных подразделений. В том числе воинским частям, осуществляющим противовоздушную оборону города Киева. А 100 миллионов предусмотрены для добровольческих формирований территориального общества города (ДФТГ), которые тоже активно участвуют в противовоздушной обороне столицы», - отметил Виталий Кличко.

Он призвал депутатов Киевсовета собраться на запланированную 6 декабря сессию и принять решение о помощи военным.



«Надеюсь, депутаты Киевсовета и соберутся на запланированную на 6 ноября сессию, и поддержат принятие столь необходимой для наших защитников помощи!», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в этом году из бюджета столицы в поддержку военных, ветеранов и их семей община Киева уже направила 11 миллиардов гривен.