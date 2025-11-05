Экономический эксперт Павел Себастьянович заявил, что для поднятия экономики во время войны нужно только желание победить и кредитование производства, но чиновникам важнее зарплаты и гранты, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Руководство страны не хочет ни меняться, ни финансировать армию, ни финансировать разработку, ни делать что-либо, чтобы экономика росла. Хотя есть примеры военной Германии и Японии, они демонстрируют, что не нужны ни внешние кредиты, ни доллары, ни золото, ни алмазы, ничего не нужно. Нужны просто правильные экономические решения, то есть кредитование собственного производства. Для этого нужно желать выиграть войну, желать быть успешными», – подчеркивает Павел Себастьянович.

Наше руководство, констатирует он, не желает закончить войну с россией и сделать Украину успешной, и заставить власть к этому невозможно. Попутно гость программы вспоминает пословицу: можно коня привести к водопою, но нельзя заставить его пить.

По словам эксперта, уже даже не хочется комментировать действия украинских чиновников, потому что все эти министры и их заместители – некомпетентные, но очень успешные люди, они получают высокую зарплату и ездят в Брюссель, Париж, ведут какие-то переговоры, даже публикуют отчеты в Facebook, рассказывают, какое мощное будет восстановление Украины, но все это – имитация деятельности.

«То есть сотни тысяч людей в государственном аппарате занимаются имитацией. Они ничего не делают для страны, вообще ничего. То есть для них важна высокая зарплата, доступ к грантам и реализация своих проектов, своих бюджетных программ, своих схем. Говорят, что мы ничего не сделали, но у нас нет возможности и инструментов, у нас ничего нет, у них – полномочия и ресурсы. А у них нет желания этого сделать, и все», – заключает Павел Себастьянович.

