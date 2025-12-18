Депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська прокоментувала ухвалення головного фінансового документа столиці. За її словами, доходи бюджету складуть 106 мільярдів гривень, а видатки — 113 мільярдів.

Ковалевська наголосила, що це «бюджет пріоритетів», де ключові напрямки — це підтримка ветеранів, енергетична безпека шкіл та фінансування сил оборони. Вона також пояснила, чому цифра на потреби військових на початку року виглядає невеликою і як вона зросте до мільярдів уже в січні.

Соціальна підтримка та турбота про захисників

Значна частина коштів киян у наступному році піде на медицину та соціальний захист. На охорону здоров’я виділили 7 мільярдів гривень, а на соціальну та ветеранську політику — ще 9 мільярдів.

Особливу увагу приділяють тим, хто постраждав від війни. Людмила Ковалевська зазначила:

«Понад 2,5 мільярди передбачено на фінансову і матеріальну допомогу нашим захисникам та їхнім родинам, а також на підтримку сімей загиблих, поранених і зниклих безвісти».

Депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська

Крім того, майже мільярд гривень місто планує витратити на придбання житла. Ці квартири отримають захисники та захисниці, а також діти-сироти.

Енергетична незалежність шкіл: світло буде навіть у блекаут

Одним із найважливіших пунктів бюджету стала підготовка освітніх закладів до можливих відключень світла. Столиця інвестує в сонячну енергію, щоб діти могли продовжувати навчання попри атаки на енергосистему.

За словами депутатки, у бюджеті закладені гроші на сонячні батареї та спеціальні накопичувачі енергії:

«Понад 40 навчальних закладів зможуть працювати навіть під час блекаутів. Це про дітей, стабільність і здоровий глузд».

Допомога армії: чому цифри у бюджеті зростуть у січні

Багато питань викликала сума у 25 мільйонів гривень, яка наразі закладена у програму «Захисник». Ковалевська пояснила, що це лише технічний старт, і реальне фінансування армії від Києва буде в рази більшим.

Вона розповіла, як працює цей механізм:

«Як і кожного року, починаючи з 2023-го, на початку січня ми перерахуємо вхідні залишки і додамо щонайменше 2 мільярди гривень на фінансування сил безпеки і оборони. Торік ця програма в результаті сягнула 12 мільярдів — і так має бути і у цьому році».

Завершуючи свій огляд, Людмила Ковалевська підкреслила, що попри всі труднощі, місто бере на себе відповідальність за людей та свою оборону:

«Це непростий бюджет. Але він про відповідальність, підтримку людей і оборону міста».