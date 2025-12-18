У продовження співпраці з провідними природоохоронними організаціями щодо підвищення цифрової компетентності у сфері документування екологічних правопорушень (посилання на нараду) відбулася чергова робоча нарада фахівців Державної екологічної інспекції Поліського округу з представниками ГО «Українська природоохоронна група» та ГО «Природоохоронні ГІС України».

Під час зустрічі було розглянуто попередні аналітичні висновки експертів, отримані за результатами застосування інструментів супутникового моніторингу (дані Sentinel програми Copernicus) та геоінформаційних систем.

Фахівці здійснили дистанційний аналіз територій, закріплених за пунктами екологічного контролю № 1 – у межах Житомирської області, № 2 – у межах Рівненської області.

У ході ГІС-аналізу та інтерпретації супутникових знімків було виявлено ознаки можливих порушень вимог природоохоронного та земельного законодавства, зокрема:

• самовільне зайняття прибережних захисних смуг водних об’єктів для потреб господарств, що супроводжується поверхневим обробітком ґрунтового покриву;

порушення природоохоронного режиму прибережних захисних смуг водних об’єктів, зокрема внаслідок будівельних робіт;

незаконне користування надрами, у тому числі самовільне видобування корисних копалин місцевого значення – піску;

ідентифікація лісових насаджень з метою виявлення лісів, не наданих у користування для потреб місцевого господарства.

Наступним етапом співпраці стане проведення спільних натурних (виїзних) обстежень. Державні екологічні інспектори разом із експертами громадських організацій здійснять інструментальну та візуальну перевірку земельних ділянок безпосередньо на місцевості з метою підтвердження або спростування інформації, отриманої з супутникових даних, документування встановлених порушень та підготовки матеріалів для реагування у межах повноважень Екоінспекції, передачі їх до правоохоронних органів у разі необхідності.