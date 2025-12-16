Українські ветерани, які проходять спортивну реабілітацію у ГО «Залізна Воля», успішно виступили у світовому фіналі Oceanman Dubai в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Спортсмени Дмитро Коваленко, Дмитро Осіпенко, Олександр Безкінський, Сергій Ганжалюк подолали дистанцію SPRINT у 2 км та вибороли всі медалі в двох категоріях — Inspiration та категорії людей з інвалідністю, демонструючи силу волі, витривалість і здатність долати будь-які виклики. Спонсором поїздки виступила компанія «Карпатські мінеральні води».

Голова «Залізної Волі» та головна тренерка команди Катерина Савенко підкреслила значення таких змагань для реабілітації ветеранів: «Oceanman Dubai — це набагато більше, ніж спортивні змагання. Це доказ того, що сила духу здатна відкривати нові горизонти. Наші хлопці, більшість з яких мають складні ампутації, довели, що найважливіше — воля до перемоги. Я вдячна кожному за дисципліну, роботу й віру в перемогу». Підготувати команду до змагань також допоміг тренер Богдан Гриненко.

Участь української команди в змаганнях підтримали Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду, перший заступник Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль та співзасновниця фонду Віта Присяжнюк.

Валерій Дубіль наголосив на важливості спортивної реабілітації для ветеранів: «Наше завдання — підтримати тих, хто захищав Україну, і дати їм можливість повернутися до повноцінного життя. Спорт — один із найефективніших інструментів реабілітації. Ми пишаємося результатами команди “Залізної Волі” і завжди будемо поруч із нашими захисниками».

На змаганнях був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Олександр Балануца. Подію також відвідала велика українська громада Еміратів — ветеранів зустрічали оплесками, національною символікою та щирою підтримкою, яка стала для спортсменів важливою моральною опорою.





«Українські ветерани показали світові справжню незламність. Їх підтримувала не лише команда тренерів, а й сильна українська громада в ОАЕ. Це був момент єдності, гордості та великої віри в Україну», — розповів Олександр Балануца.

Змагання у Дубаї стали продовженням міжнародного спортивного шляху ветеранів. У листопаді команда «Залізної Волі» виступила на світовій серії Oceanman Ayia Napa на Кіпрі, де також виборола призові місця в категорії Inspiration.

ГО «Залізна Воля» працює на постійній основі, реалізуючи програми психологічної адаптації, фізичної реабілітації та соціального повернення воїнів до гідного, повноцінного життя через силу волі та командну підтримку.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» підтримує ініціативи ГО «Залізна Воля», а також реалізує комплексні програми допомоги українським військовим і ветеранам. Фонд співпрацює з Реабілітаційними силами України, забезпечує лікарні сучасним реабілітаційним обладнанням, впроваджує навчальні ІТ-програми для ветеранів і створює умови для швидкого та якісного відновлення після поранень.