Компанія «П. РІТЕЙЛ», яка намагалася заблокувати перевірку якості пального, пройшла всі судові інстанції — від окружного суду до Верховного — і програла. Тепер підприємству довелося не лише визнати законність дій інспекторів, а й сплатити до бюджету чималу суму. Цей випадок став показовим прикладом того, що спроби бізнесу «сховати» неякісний бензин від перевірок зрештою обходяться значно дорожче.

Скарга на неякісний А-95 та зачинені двері

Історія розпочалася ще влітку 2024 року. Один із житомирських водіїв, заправивши своє авто бензином марки А-95 на заправці ТОВ «П. РІТЕЙЛ», залишився вкрай незадоволений його якістю. Чоловік не проігнорував проблему і звернувся зі скаргою до Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Коли екоінспектори приїхали на АЗС із позаплановою перевіркою, їх зустрів «теплий» прийом: посадовцям просто заблокували доступ до об’єкта. Власники заправки відмовилися показувати документи та не підпустили інспекторів до резервуарів, щоб ті не змогли відібрати зразки пального для аналізу. Такі дії були зафіксовані як пряме перешкоджання ринковому нагляду, за що інспекція виписала штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Рік у судах: від Полтави до Верховного Суду

Замість того, щоб визнати порушення та перевірити якість свого товару, власники АЗС вирішили піти шляхом судових суперечок. Проте Феміда була на боці контролерів на кожному етапі:

У липні 2025 року Полтавський окружний адміністративний суд першим відхилив позов заправки, підтвердивши, що штраф був виписаний законно.

У жовтні 2025 року апеляційний суд підтримав це рішення, не знайшовши жодних порушень у діях екологів.

Фінальний акорд пролунав 27 листопада 2025 року, коли Верховний Суд взагалі відмовився відкривати касаційне провадження.

Після того, як усі юридичні лазівки було вичерпано, підприємство було змушене сплатити 170 тисяч гривень штрафу в повному обсязі.

Чіткий сигнал для бізнесу та захист споживачів

Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що цей випадок — не просто стягнення грошей, а принципова позиція держави. Факт сплати штрафу після всіх судів лише доводить, що закон працює, а права звичайних громадян на якісний товар будуть захищені.

Керівник відомства також надав чіткий прогноз на майбутнє: перевірки на ринку пального триватимуть і надалі. Будь-які спроби бізнесу заважати інспекторам виконувати їхню роботу будуть присікатися жорстко і виключно в межах закону. Екоінспекція закликає українців і надалі бути пильними та повідомляти про підозрілу якість продукції, адже саме звернення громадян стають законним приводом для таких перевірок.