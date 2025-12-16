Керівник Держекоінспекції Поліського округу Євген Медведовський взяв участь у важливому круглому столі, присвяченому майбутньому українських лісів та їхньому управлінню в межах територіальних громад.

Захід зібрав українських та міжнародних експертів, які обмінювалися досвідом сталого лісокористування. Медведовський розповів про унікальну судову практику Держекоінспекції, завдяки якій із місцевого самоврядування вже стягнуто близько 10 мільйонів гривень за шкоду від незаконних рубок. Ці прецеденти, за його словами, мотивують громади нарешті брати відповідальність за лісові ресурси або передавати їх професіоналам.

Судова практика, що формує відповідальність

У своєму виступі Медведовський зосередився на пріоритетах роботи Держекоінспекції Поліського округу, зокрема на створенні унікальних судових прецедентів щодо стягнення шкоди за незаконні рубки.

"У своєму виступі коротко зупинився на пріоритетах роботи Державна екологічна інспекція Поліського округу – зокрема, унікальній для України судовій практиці застосування ч. 2 ст. 107 Лісового кодексу України."

Ця стаття зобов’язує органи місцевого самоврядування компенсувати збитки за ліси, які не були передані постійному користувачеві, у разі, якщо винні особи не встановлені.

10 мільйонів, які мотивують громади

За словами керівника ДЕІ, ця нова правозастосовна практика вже принесла реальні результати:

Фокус на нові моделі управління лісом

Круглий стіл "Ліси в межах громад: міжнародний досвід та українські перспективи управління лісовими територіями", організований за підтримки платформи UACommunities, об'єднав ключових гравців лісового сектору. Дискусія була зосереджена на тому, як забезпечити ефективне та невиснажливе управління лісами з урахуванням різних форм власності — державної, комунальної та приватної.

Особливу цінність для українських практиків становив міжнародний досвід. Свої моделі комунального управління та сталого лісокористування представили професор Justus Eberl з Німеччини, а також експерти Jeremy Wall та Daniel Griswold з UNECE (Європейська економічна комісія ООН).

Євген Медведовський наголосив на важливості цієї співпраці:

"Переконаний, що міжнародна співпраця та обмін досвідом з європейськими партнерами є надзвичайно важливими для впровадження в Україні сучасних підходів до сталого, економічно виваженого й екологічно відповідального управління лісовими ресурсами."





"Лише за рішеннями судів у Житомирській та Рівненській областях стягнуто близько 10 млн грн шкоди, завданої незаконними рубками. Водночас є приклади добровільного відшкодування збитків громадами без звернення до суду — загалом на суму близько 1,3 млн грн, що свідчить про усвідомлення невідворотності відповідальності за збереження лісів."

Медведовський підсумував, що саме загроза значних фінансових втрат у суді мотивує громади шукати ефективні рішення, такі як створення комунальних лісгоспів або передача лісів професійним державним лісокористувачам.