З Білорусі звільнено 114 людей, наймолодшому - 25 років. Його дружина була звільнена 22 листопада.

Про це заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив Укрінформу.

Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

"Сьогодні, завдяки результативним домовленостям та спільній роботі, відбувся важливий гуманітарний захід: Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед яких – українці. Ця подія стала можливою внаслідок попередніх перемовин із білоруською стороною, на запит та за активного сприяння американських партнерів та, звісно, роботи Координаційного штабу", - йдеться у повідомленні.

З українського боку операцією керував безпосередньо на місці генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Серед повернених – українські цивільні особи, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Наймолодшому зі звільнених українців – 25 років, його дружину було повернено раніше. Це цивільні громадяни, яких утримували та звинувачували у співпраці з українськими спецслужбами.

Крім того, передано також громадян Білорусі, які були ув’язнені із політичних мотивів та відбували тривалі терміни. Серед них – відомі білоруські діячі, зокрема Марія Колеснікова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Після надання медичної допомоги та за їхнім бажанням, звільнені білоруські громадяни будуть доставлені до Польщі та Литви.

У ГУР висловили вдячність американським партнерам, особисто Президенту Дональду Трампу, спеціальному посланнику Президента США у Білорусі Джону Коулу та заступнику помічника держсекретаря США з питань Європи Крістоферу Сміту за їхню плідну роботу щодо повернення наших громадян як із Білорусі, так і з території РФ. "Без їхньої особистої участі сьогоднішнє успішне звільнення цивільних громадян було б неможливим", - підкреслили у розвідці.

ГУР також відзначає "продовження конструктивної співпраці з білоруською стороною в гуманітарних питаннях, що стосуються повернення громадян України та звільнення інших цивільних осіб".

Усі звільнені українські та іноземні громадяни обов'язково отримають необхідну допомогу.