Політик та громадський діяч Микола Томенко висловив своє обурення та здивування результатами голосування в Генеральній асамблеї ООН щодо ініційованої Україною "Чорнобильської резолюції".

Документ, який вперше використав українську транслітерацію CHORNOBYL та закликав до уваги через пошкодження Укриття ЧАЕС, підтримали 97 країн. Однак, серед лише семи держав, які проголосували ПРОТИ української резолюції, опинилися США — в одній компанії з Білоруссю, Північною Кореєю та Китаєм. Томенко називає це "американським соромом та ганьбою" і запитує: "ТРАМПівська Америка знову РАЗОМ із прокомуністичними ДИКТАТОРАМИ світу?!"

Несподівані союзники Росії проти України

Генеральна асамблея ООН ухвалила важливу резолюцію "Зміцнення міжнародного співробітництва... наслідків Чорнобильської катастрофи". Документ акцентує увагу на загрозі після атаки російського дрона 14 лютого 2025 року, що пошкодила Нове безпечне укриття на ЧАЕС, і пропонує провести спецзасідання до 40-ї річниці трагедії у 2026 році.

Резолюція, яку підтримали 97 країн, також має символічне значення, адже вперше в документах ООН використано українську транслітерацію CHORNOBYL замість російського варіанту.

Однак, проти проголосували лише сім країн, і це викликало шок у Миколи Томенка:

"Але найцікавіше, що позицію Росії підтримали, тобто голосували ПРОТИ «Чорнобильської резолюції» від України лише 7 країн: Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер, Китай, Республіка Конго і…США."

Клуб "Друзів" Трампівської Америки

Микола Томенко різко прокоментував таке несподіване дипломатичне об'єднання, назвавши його "ТРАМПівською Америкою" та "клубом диктаторів".

Політик навів список "союзників" США у цьому голосуванні:

Ключові диктатори: Слуги Путіна — білоруський Лукашенко та північнокорейський Кім Чен Ин.

Стратегічний партнер Путіна: Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіпін.

Прокомуністичний тоталітарний режим: Президент Нікарагуа Данієль Ортега Сааведра, який сімейно керує країною.

Інші авторитарні лідери: Перший секретар Комуністичної партії Куби Мігель Діас-Канель, самопроголошений очільник Нігеру генерал Чіані (який прийшов до влади внаслідок військового перевороту) та путінський орденоносець — президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо.

Томенко підкреслив, що це вже другий випадок, коли США в ООН опиняються в тотальній меншості разом із Росією та клубом диктаторів.

Ганьба американській демократії

Політик висловив своє глибоке здивування тим, що країна, яка позиціонує себе як світовий лідер демократії, посідає таку позицію:

"Так і хочеться запитати у трампістів: голосування США в ООН щодо «Чорнобильської резолюції» разом із тоталітарними прокомуністичними режимами світу — це вже ВЕЛИКА АМЕРИКА чи ще НІ?!"

Він наголосив на неприпустимості такої ситуації, коли Дональд Трамп "продовжує вчити ЄВРОПУ та УКРАЇНУ правильній ДЕМОКРАТІЇ".

"Добре хоч, що батьки-засновники США не дожили до такого американського СОРОМУ та ГАНЬБИ!"