З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, політик та громадський діяч Микола Томенко нагадав про безпрецедентний героїзм українців і водночас засудив "російське невігластво" та варварське мародерство російських військових у 2022 році. Однак головний акцент Томенко зробив на ставленні української влади до самих ліквідаторів та чорнобильських проблем: політик розкритикував "безглузду й корупційну кадрову політику" щодо Державного агентства з управління зоною відчуження, а також "забуття" соціальних програм для "чорнобильців".

Чорнобиль як символ російського мародерства

Микола Томенко підкреслив, що Чорнобиль став трагічним символом, який об'єднав героїзм українців із історичним невіглаством Росії — як радянським, так і сучасним.

Політик нагадав не лише про злочинність рішення Москви щодо будівництва станції та компартійну брехню 1986 року, а й про варварські дії російських військових у 2022 році:

"Варто нагадати і про варварство та мародерство російської орди військового злочинця Путіна в 2022 році, коли після захоплення ЧАЕС ними було знищено 61 110 об’єктів державного майна та захоплено 2 720 одиниць рухомого майна."

Він також додав, що свіжа атака російського дрона 14 лютого 2025 року "суттєво пошкодила безпечне укриття над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС".

Влада забула про героїв і їхні проєкти

Микола Томенко зазначив, що, на жаль, бракує добрих слів і про ставлення української влади до ліквідаторів. Він різко розкритикував кадрову політику щодо головної державної інституції у цій сфері.

"Чого варта лише безглузда й корупційна кадрова політика щодо головної державної інституції у цій сфері — Державного агентства з управління зоною відчуження. Після численних змін тимчасових керівників Агентства в період з 2019 року, нині там немає навіть тимчасового очільника."

Політик підкреслив, що про фінансування соціальних програм для ліквідаторів "просто промовчить", а рішення про ліквідацію Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля взагалі свідчить про відсутність елементарної поваги до їхнього героїзму.

Повернення боргу ліквідаторам

Томенко навів приклади своєї роботи у Верховній Раді, коли, обіймаючи посаду Голови Комітету з питань екологічної політики, він із колегами активно захищав права "чорнобильців".

"В період моєї парламентської діяльності... я зі своїми колегами домігся повернення низки соціальних виплат чорнобильцям та їх родинам, збереження спеціалізованих медичних закладів, створення Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника, розблокування міжнародної фінансової допомоги для завершення будівництва Укриття-2..."

На завершення свого повідомлення, Микола Томенко вшанував пам’ять загиблих:

"Вічна пам’ять ГЕРОЯМ-ЧОРНОБИЛЬЦЯМ!"