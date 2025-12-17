«Українська команда» передала на передову чергову партію зарядних станцій. Допомогу отримали бійці 81 аеромобільної бригади ЗСУ. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Продовжуємо забезпечувати наших хлопців на передовій автономними джерелами живлення. Для них це питання виживання. Передали партію потужних зарядних станцій 81 Слобожанській Окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ», - зазначив Артур Палатний.

Він наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.

«Ця бригада протистоїть російським окупантам з 2014-го - вже понад 10 років. І після початку повномасштабного вторгнення продовжує бити орків на Сході України. Упевнений: наші зарядні станції допоможуть цим героїчним хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя», - сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій від «Української команди» отримали Третій армійський корпус, 28 та 44 бригада ЗСУ, 117 бригада ТрО, полк «Ахіллес» СБС, спецпідрозділ «Артан» ГУР та інші військові підрозділи.

Також повідомлялося, що «Українська команда» проводить великий збір на сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні.