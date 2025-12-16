Щоб завадити цьому, її команда вже зареєструвала законопроєкт № 14295 про введення мораторію на підвищення податків і введення нових податків для ФОПів.

За словами лідерки «Батьківщини», щоб забезпечити ЗСУ усім необхідним, потрібна потужна економіка, основою якої є добре розвинений середній клас. Проте провладна команда замість створення для малого підприємництва сприятливих умов робить ставку на олігархів, пропонуючи для них пільгові умови. Натомість для ФОПів і, зокрема, айтішників планується запровадити ПДВ. Це рішення вона назвала «вбивчим», внаслідок якого третина бізнесу не витримає і закриється.

«Влада придумала ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони задумали завдати удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. І от всі вони отримають зростання податків фактично втричі!

Внаслідок цієї «новації» запровадження ПДВ для ФОПів третина малого бізнесу не витримає і закриється» – наголосила Юлія Тимошенко.

Як експрем’єрка, Юлія Тимошенко переконана: чим сильніший середній клас, тим сильніша економіка, тим вищі її стабільність та стресостійкість.

На цьому наголошує і заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль:

«З перших днів повномасштабної війни саме малі підприємці активно допомагали і цивільним, і військовим — хто продуктами, хто логістикою, хто амуніцією. І роблять це й донині, часто жертвуючи розвитком власного бізнесу.

Якщо при складній роботі в час війни навантажити їх ще й ПДВ, вони закриються. Малий бізнес варто підтримувати, а не тиснути на нього — адже його виживання напряму пов’язане зі стійкістю держави».

Юлія Тимошенко запевнила, що фракція «Батьківщина» в парламенті продовжить захищати малий бізнес та не дозволить владі знищити середній клас. Для цього «Батьківщина» вже напрацювала і зареєструвала законопроєкт № 14295 про введення мораторію на підвищення податків і введення нових податків для ФОПів. Команда Тимошенко вимагатиме його якнайшвидшого ухвалення.