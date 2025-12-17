В групі компаній FAVBET відреагували на плани уряду посилити регулювання фінансових обмежень для користувачів ліцензійних гральних операторів та закликали відповідальні органи більш виважено підходити до регулювання ринку.

У FAVBET застерігають, що запровадження надмірно жорстких фінансових лімітів для гравців легальних онлайн-казино загрожує не лише скороченням доходів бізнесу, а й суттєвими втратами для державного бюджету та посиленням тіньового сегменту ринку.

За попередніми оцінками, бюджет України може недоотримати до 3–4 млрд грн на рік лише через падіння надходжень від ліцензованих операторів. Одночасно річна виручка легального онлайн-сектору може зменшитися на 10–15 млрд грн, значна частина яких перетече до нелегальних онлайн-казино, у тому числі до закладів із російським походженням.

Як повідомили у FAVBET, нелегальний сегмент уже зараз становить близько половини грального ринку України. Близько третини українських користувачів легальних онлайн-казино паралельно мають акаунти в нелегальних сервісах, де відсутні ліміти та інші регуляторні обмеження.

Через посилення бар’єрів у легальному секторі щоквартальний відтік десятків тисяч гравців до тіньових майданчиків стане системною тенденцією, що ще більше звузить податкову базу й послабить контроль за захистом прав гравців.

Окремий вимір проблеми — безпековий. Активні гравці, які виносять значні суми в російські нелегальні онлайн-казино, стають більш уразливими для фінансового шантажу, шахрайства або прямого вербування з боку спецслужб рф.

В умовах повномасштабної війни регулювання грального ринку — це не лише про відповідальність і боротьбу з ігровою залежністю, а й про національну безпеку.

Міжнародний досвід підтверджує ризики непродуманих рішень.

У Нідерландах поєднання жорсткіших обмежень для гравців, заборони частини рекламних форматів і підвищення ставки грального податку призвело до того, що у першому півріччі 2025 року валовий дохід легальних операторів впав більш ніж на 25% порівняно з попереднім роком, попри зростання кількості активних акаунтів.

Податкові надходження від галузі можуть скоротитися з приблизно 1 млрд євро у 2024 році до близько 800 млн євро у 2025-му. Це свідчить про те, що значна частина активних гравців просто перейшла до неліцензованих платформ, де немає аналогічних обмежень.

«Ми підтримуємо запровадження лімітів як інструмент захисту гравців. Але вони мають базуватися на реальних даних, моделюванні наслідків і розумінні поведінки користувачів. Інакше ми отримаємо ситуацію, коли за фасадом жорсткого контролю ховатимуться мільярдні втрати бюджету, рекордні обороти тіньового сегменту та повна незахищеність гравців», — зазначають у FAVBET.

У FAVBET закликали Міністерство цифрової трансформації та інші відповідальні органи ухвалювати рішення щодо лімітів із урахуванням впливу на легальний ринок, динаміку тінізації, бюджетні надходження та безпекові ризики.

Оптимальним підходом може стати поетапне запровадження лімітів із можливістю коригування параметрів після аналізу реальної поведінки гравців і стадії ринку, а також паралельне посилення боротьби з нелегальними операторами — від блокування сайтів до обмеження платіжних каналів їхньої діяльності.

Як відповідальний ліцензований оператор, FAVBET виступає за регулювання, яке реально захищає гравців, а також готовий брати участь у галузевих робочих групах і надавати необхідні дані для моделювання наслідків регуляторних рішень.