Під час чергового рейду на річці Дніпро екоінспектори виявили масштабне порушення правил рибальства.

Поблизу трьох населених пунктів Кіровоградщини браконьєри розставили цілу мережу з мисинових сіток, загальна довжина яких сягнула 1500 метрів. Завдяки вчасній перевірці, більшу частину улову вдалося врятувати та повернути у воду. Тепер цією справою займаються правоохоронці, оскільки масштаб збитків для природи виявився значним.

Масштабний вилов на Кіровоградщині

Інцидент стався 16 грудня 2025 року. Фахівці Державної екологічної інспекції Центрального округу патрулювали русло Дніпра в районі сіл Велика Андрусівка, Калантаїв та Нагірне. Під час огляду акваторії вони натрапили на професійно розставлені пастки.

Загалом із води витягли 20 мисинових сіток. Якщо викласти їх в одну лінію, вони розтягнуться на півтора кілометра. Це величезна дистанція, яка практично не залишає шансів рибі пройти цією ділянкою річки непоміченою. Такі рейди є частиною великої кампанії з фіксації екологічних злочинів, яку інспекція проводить по всій країні.

Порятунок риби та наслідки для порушників

Найголовнішим завданням інспекторів було мінімізувати шкоду для екосистеми. Усіх мешканців річки, які заплуталися в сітках, але ще мали ознаки життя, обережно виплутали та відразу випустили назад у Дніпро.

Проте сама наявність таких знарядь лову є серйозним злочином. Оскільки браконьєри завдали природі істотної шкоди, просто вилученням сіток справа не обмежиться. Екологи вже підготували всі необхідні документи та передали їх до правоохоронних органів. Тепер поліція має встановити особи організаторів незаконного промислу та притягнути їх до відповідальності.

Заклик до відповідальності

Екоінспекція нагадує, що використання мисинових сіток є варварським методом вилову, який винищує рибу без розбору — від малька до дорослих особин. Громадян закликають бути свідомими, не ставати співучасниками знищення річкових багатств і дотримуватися правил рибальства.

Пам’ятайте, що збереження природи сьогодні — це гарантія того, що наші річки не перетворяться на пустелі в майбутньому.