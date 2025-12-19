Лише за один тиждень грудня екоінспектори встигли провести понад 400 перевірок по всій Україні.

Результати вражають: сотні протоколів, мільйонні нарахування за шкоду довкіллю та гучна справа на Полтавщині, де під сокиру браконьєрів потрапило 180 живих дерев. Поки одні порушники платять дрібні штрафи, інші готуються до зустрічі з поліцією через серйозні збитки державі.

Статистика "на гарячому"

З 12 по 18 грудня державні екоінспектори працювали в посиленому режимі. За цей короткий проміжок часу вони зафіксували сотні випадків, коли люди або підприємства нехтували правилами захисту природи.

411 рейдів та перевірок було проведено по всій країні.

365 протоколів виписали порушникам. Фактично, майже кожна перевірка закінчувалася виявленням правопорушення.

Щодо грошей, то тут ситуація цікава: хоча сума нових штрафів склала всього 73 тисячі гривень, держава зуміла стягнути понад 2,8 мільйона гривень за попередніми позовами та збитками. Це свідчить про те, що покарання за екологічні гріхи рано чи пізно наздоганяє винних.

Коли природа коштує мільйони

Найважливіша цифра тижня — це сума збитків, які порушники завдали довкіллю. Екологи підрахували, що за ці сім днів природа України збідніла на 1 мільйон 354 тисячі гривень.

Інспекція вже почала активно працювати над тим, щоб ці гроші були повернуті в бюджет через суди та добровільні виплати. Наразі офіційно пред’явлено претензій на 650 тисяч гривень.

Полтавщина у центрі скандалу

Найгучніший інцидент тижня трапився у Полтавському районі. Поблизу села Світлогірське, що в Кобеляцькій громаді, інспектори виявили справжню екологічну катастрофу місцевого масштабу.

Там невідомі знищили під корінь 180 живих дерев різних порід. Це були не сухі дрова, а здорові дерева, які могли б рости ще десятиліттями. За цей варварський вчинок екологи нарахували 666 тисяч гривень збитків. Оскільки сума значна, а порушення серйозне, матеріали справи вже передали поліції. Тепер правоохоронці мають знайти "лісорубів", яким загрожує не просто штраф, а кримінальна відповідальність.