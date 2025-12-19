Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії та один із командирів Азова Святослав Паламар звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою вирішити питання щодо дискримінації нацгвардійців у виплатах за знищену або захоплену російську техніку.

Про це він написав у соцмережі Фейсбук.

«Чому для всіх нас один і той самий смертельний фронт, але ставлення держави до захисників — різне? Чому Уряд демонструє зневажливе ставлення до військових НГУ? Чому воїни Збройних Сил України та Національної гвардії отримують різне визнання й різну винагороду за виконання одного й того самого обов’язку — захист України, за те, що вони щодня ризикують життям і помирають за українську націю?», — написав Паламар.

За його словами, станом на зараз виплата такої винагороди для бійців НГУ заблокована через бездіяльність Кабінету міністрів України, який мав затвердити порядок та розміри цих виплат.

"Формально закон існує, але уряд уже четвертий рік повномасштабної війни не спромігся забезпечити його виконання по відношенню до Національної гвардії України", – каже військовий.

Йдеться про закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Стаття 9-2 цього закону передбачає виплату винагороди за знищене або захоплене озброєння і техніку противника. Закон встановлює діапазон сум — від 4 до 300 прожиткових мінімумів. У 2025 році це становить від 12 112 грн до 908 400 грн.

Паламар вказує, що при цьому Міністерство оборони "знайшло волю й механізми, щоб забезпечити виплату винагород військовослужбовцям ЗСУ за знищену ворожу техніку, а МВС такого рішення від Кабінету міністрів домогтися не змогло.

"Більше того, навіть застаріла інструкція МВС, яка діє ще з 2016 року і яка передбачала фіксовані, хоч і значно менші, виплати за знищену ворожу техніку, сьогодні не застосовується. Вона була ухвалена на підставі постанови Кабінету міністрів, дію якої частково зупинено на період воєнного стану.

Це не юридична колізія і не технічний недогляд. Це пряма і відверта несправедливість, яка бʼє по мотивації, ініціативі та моральному стану військовослужбовців, що підпорядковані МВС", – наголошує офіцер.

Як заступник командира по роботі з особовим складом 1-го корпусу Національної гвардії України Паламар заявляє, що така несправедливість "нещадно бʼє по мотивації, бойовій ініціативі та моральному стану особового складу".





"За наявною у мене інформацією, проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів України давно підготовлений, погоджений у профільних міністерствах і перебуває на розгляді у премʼєр-міністра. Він чекає лише підпису. Вашого підпису. Чекатиму публічну відповідь Кабінету міністрів України", - підсумував військовий.