В Киевской области недавно прошел чемпионат по настольному теннису среди ветеранов войны и людей с инвалидностью. В турнире также приняли участие представители Федерации настольного тенниса Мариуполя, которую поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках программы Favbet Kids. Многие участники являются посетителями Киевского городского центра реабилитации лиц с инвалидностью «Аскольд».

Чемпионат проводился в рамках программы физкультурно-спортивной реабилитации, которая предусматривает привлечение ветеранов и людей с инвалидностью к регулярной физической активности. Подобные мероприятия способствуют восстановлению физического состояния, а также создают возможности для общения и социализации участников.

Фото: Facebook Киевский городской Центр реабилитации "Аскольд"

Центр «Аскольд» работает с 1999 года и подчиняется Киевской городской государственной администрации. Учреждение специализируется на социальной, психологической, профессиональной и трудовой реабилитации людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и внутренне перемещенных лиц. Одним из направлений работы центра является привлечение подопечных к спортивным мероприятиям.

Фото: Facebook Киевский городской Центр реабилитации "Аскольд"

Напомним, школа настольного тенниса PULSE была создана Федерацией настольного тенниса г. Мариуполь (ОО) как социальный проект.

«Особое внимание мы уделяем развитию детского спорта, ведь регулярная физическая активность с юного возраста формирует не только крепкое здоровье, но и важные социальные навыки — командность, настойчивость, взаимоуважение. Мы стремимся создавать возможности для того, чтобы каждый ребёнок, независимо от обстоятельств, имел доступ к качественным спортивным программам и занятиям», — отметили в благотворительном фонде Favbet Foundation.