Об этом она рассказала в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Я не знаю, что было в том тексте, с которым поехал туда Зеленский (ред. – в феврале), но то, что он говорил, очень ценно. Зеленский говорил, что никогда не подпишет соглашение без составляющей о безопасности. Поэтому мы делаем вывод, что есть составляющая безопасности о том, что нам США должны обеспечить мир, но путем не договоренностей, а путем победы. Он говорил много нюансов о том, что мы хотели бы увидеть в США столбового союзника в окончании войны. А ведь мы понимаем, что это такое. Это значит насытить нас оружием так, чтобы мы военным путем могли свои территории освободить и провести деоккупацию очень качественно. Вот и все. Эта цель была у президента», - рассказывает Нина Южанина.

В то же время, отмечает она, вряд ли, если американцы заинтересуются ископаемыми на оккупированных территориях, мы вместе пойдем их отвоевывать и разрабатывать, наоборот, этот момент может обернуться против нас. Возможно, рассуждает гостья программы, США удовлетворятся тем, что можно взять в Центральной и Западной Украине, но если определенные ресурсы можно добывать исключительно на временно оккупированных территориях, то им это точно не понравится, соглашение вообще может не заработать.

«И еще о чистоте наших природных ресурсов мы не знаем. Я так понимаю по географии Украины, что у нас все природные ресурсы тяжелые. Например, нефть тяжела для добычи, и там очень много составляющих, нуждающихся в очистке. И так по отношению ко всему. Поэтому у меня есть определенная тревога относительно того, не наврали ли мы партнерам лишнего, чтобы не были они потом шокированы тем, что у нас действительно есть и что мы им предложили. Но знаете, спустя сколько лет это будет? Где-то через 5», – предупреждает Нина Южанина.

А все это время, отмечает она, будет накапливаться вклад США в виде оружия, а наш вклад – добыча ресурсов, их стоимость будет считаться в размере 50% рентных платежей нашим вкладом. Так что, констатирует депутатка, можно только представить, через сколько десятилетий мы достигнем баланса, чтобы выйти на какую-то прибыль, чтобы государство начало получать инвестиции, кроме добычи, в другие проекты по восстановлению Украины.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что соглашение о недрах – это инвестиция скорее в сотрудничество с США, в возможность получать оружие.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему 30-километровая демилитаризованная зона – опасный план.