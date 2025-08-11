Украинский политик и общественный деятель Николай Томенко бьет тревогу, заявляя о вопиющем цинизме чиновников, которые продолжают бездумно тратить миллионы из государственного и местных бюджетов во время полномасштабной войны.

По его словам, пока общество собирает средства для армии, владыки устраивают "дерибан" из-за тендеров на сомнительные проекты: от рекламы комедий до дорогостоящего "благоустройства".

Кому война, а кому дерибан: хроника тендерных скандалов

В своем сообщении в Facebook Николай Томенко раскритиковал бездействие правительства и цинизм чиновников, которые, несмотря на войну, не прекращают тратить бюджетные средства на неприоритетные нужды.

"Дневник НЕСЛОМНОГО тендерного ЦИНИЗМА владельцев: кому ВОЙНА, а кому ДЕРИБАН государственного и местных бюджетов," - так политик начал свое эмоциональное обращение.

Он ссылается на мониторинг журналистки Юлии Глушко, регулярно обнаруживающей сомнительные закупки. Среди наиболее возмутительных примеров, которые приводит Томенко:

Реклама "героизма чиновников" по коммунальному телевидению Днепра.

Ремонт и "благоустройство" детской площадки в Боярке почти на 46 миллионов гривен.

Рекламная кампания для комедии "Песики".

Постоянное дофинансирование "Действия" и реформы "Укрзализныци".

"Благоустройство" как синоним коррупции

Особое возмущение Николая Томенко вызывает слово "благоустройство", которое, по его мнению, давно стало прикрытием для коррупционных схем. Политик с горечью отмечает, что правоохранители "так не довели до логического завершения десятки коррупционных дел на эту тему".

"Только в родном Киеве ежедневно чиновники на так называемом вечном благоустройстве парков, скверов и даже обочины набивают свои и карманы своих родственников на миллионы гривен", — пишет Томенко, отмечая безнаказанность чиновников.

Власть без запретов и бюджетные миллиарды на саморекламу

Политик также критикует Кабинет Министров Украины за полное бездействие в этом вопросе. "КМУ, в свою очередь, так до сих пор и не определил перечень ЗАПРЕЩЕННЫХ закупок на бюджетные средства на время правового режима ВОЕННОГО состояния", - отмечает Томенко.

Он, как автор Закона о разгосударствлении СМИ, уже много лет обращает внимание на проблему использования "бюджетных миллиардов гривен на рекламу миллионеров-чиновников" через коммунальные медиа и социальные сети.

В конце концов Николай Томенко вынужден снова повторить свой горький тезис: "кому ВОЙНА, а кому ДЕРИБАН государственного и местных бюджетов!"