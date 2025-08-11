По его словам, пока общество собирает средства для армии, владыки устраивают "дерибан" из-за тендеров на сомнительные проекты: от рекламы комедий до дорогостоящего "благоустройства".
Кому война, а кому дерибан: хроника тендерных скандалов
В своем сообщении в Facebook Николай Томенко раскритиковал бездействие правительства и цинизм чиновников, которые, несмотря на войну, не прекращают тратить бюджетные средства на неприоритетные нужды.
"Дневник НЕСЛОМНОГО тендерного ЦИНИЗМА владельцев: кому ВОЙНА, а кому ДЕРИБАН государственного и местных бюджетов," - так политик начал свое эмоциональное обращение.
Он ссылается на мониторинг журналистки Юлии Глушко, регулярно обнаруживающей сомнительные закупки. Среди наиболее возмутительных примеров, которые приводит Томенко:
- Реклама "героизма чиновников" по коммунальному телевидению Днепра.
- Ремонт и "благоустройство" детской площадки в Боярке почти на 46 миллионов гривен.
- Рекламная кампания для комедии "Песики".
- Постоянное дофинансирование "Действия" и реформы "Укрзализныци".
"Благоустройство" как синоним коррупции
Особое возмущение Николая Томенко вызывает слово "благоустройство", которое, по его мнению, давно стало прикрытием для коррупционных схем. Политик с горечью отмечает, что правоохранители "так не довели до логического завершения десятки коррупционных дел на эту тему".
"Только в родном Киеве ежедневно чиновники на так называемом вечном благоустройстве парков, скверов и даже обочины набивают свои и карманы своих родственников на миллионы гривен", — пишет Томенко, отмечая безнаказанность чиновников.
Власть без запретов и бюджетные миллиарды на саморекламу
Политик также критикует Кабинет Министров Украины за полное бездействие в этом вопросе. "КМУ, в свою очередь, так до сих пор и не определил перечень ЗАПРЕЩЕННЫХ закупок на бюджетные средства на время правового режима ВОЕННОГО состояния", - отмечает Томенко.
Он, как автор Закона о разгосударствлении СМИ, уже много лет обращает внимание на проблему использования "бюджетных миллиардов гривен на рекламу миллионеров-чиновников" через коммунальные медиа и социальные сети.
В конце концов Николай Томенко вынужден снова повторить свой горький тезис: "кому ВОЙНА, а кому ДЕРИБАН государственного и местных бюджетов!"