Об этом сообщил Глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин на своей странице в Facebook.

«После трехнедельного усиления контроля над соблюдением весовых норм на юге мы увидели четкий результат: большинство перевозчиков агропродукции исправились и начали перевозить груз в пределах допустимых норм. Сейчас фиксируем лишь единичные случаи незначительной перегрузки на ось — то есть умышленной перегрузки практически не осталось. – сообщил Никита Лагунин. — Поэтому, как и обещали, внедряем послабление – ночные перевозки теперь официально разрешены и в Николаевской области».

Николаевская областная государственная администрация сообщила , что временно, до 10 сентября включительно, в периоды длительной жаркой погоды грузовому транспорту разрешат движение по путям области даже во время комендантского часа. Это разрешение будет действовать при отсутствии реальной угрозы жизни, безопасности людей, общественным или государственным интересам.



Для обеспечения беспрепятственного перемещения водители и перевозчики должны иметь при себе сопроводительные документы на груз и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

Чтобы осуществлять перевозку грузов по территории Одесской области, нужно заблаговременно оформить специальный пропуск, отметил глава Укртрансбезопасности.

Напомним, продолжаются проверки грузовых перевозчиков на юге страны.

Меры контроля осуществляются при координации Одесской областной государственной администрации и Николаевской областной государственной администрации и поддержки Укрзализныци.