Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и заместитель Председателя партии Валерий Дубиль встретились с Председателем Комитета по безопасности Парламента Чешской Республики Павелом Жачеком.

Участники встречи обсудили ситуацию в Украине, усилия по пути к миру и международную поддержку нашей страны.

Комментируя результаты рабочего визита в Чехию, Юлия Тимошенко отметила: «Демократический мир не устал поддерживать Украину! Уверяюсь в этом во время каждой заграничной встречи».

Павел Жачек, как руководитель межпарламентской группы дружбы между Парламентом Чешской Республики и Верховной Радой Украины, пригласил представителей партии «Батькивщина», в частности, и для того, чтобы проанализировать сотрудничество между парламентами наших стран и возможности ее усиления.

Юлия Тимошенко считает, что расширение украино-чешского межпарламентского диалога поможет укрепить стратегическое партнерство, увеличить помощь нашей стране и поддержать украинских беженцев.

«Только объединив усилия всех демократических стран, мы сможем одолеть врага, коварно угрожающего всему свободному миру. Благодарим Чешскую Республику за поддержку в сложные для нашей страны времена», – резюмировала лидер «Батькивщины».