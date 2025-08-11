"Украинская команда" передала военнослужащим автобус. Он нужен для оперативного выполнения боевых задач, сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала автобус 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята в начале полномасштабного вторжения защищали и увольняли Киевщину. И уже три с половиной года бьют врага в Донецкой области", - написал Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что транспортное средство нужно военным для улучшения логистики.

"Уверен, что этот автобус повысит мобильность и оперативность подразделений 72-й бригады. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой", - подчеркнул Палатный.



