Народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что есть 3 ключевые предостережения относительно соглашения о недрах с США, и касаются они долга, налогов и евроинтеграционного пути Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Геннадия Кирии «Внимание: Кирия».

«Это решено, об этом объявила не только украинская, но и американская сторона на встрече министра финансов США и премьера Шмыгаля, что в рамках этого соглашения не может быть учтена предварительная грантовая помощь, то есть безвозмездная. Все, что предоставили США, за кадром этого соглашения. То ли это 350 млрд, о которых сначала там неизвестно откуда утверждали, то ли 100 млрд. Даже миллиард не может быть темой этого соглашения», - отмечает Сергей Соболев.

Во-вторых, продолжает он, какие-либо предприятия, перерабатывающий комплекс и т.п., которые сегодня платят налоги в бюджет государства, не могут быть учтены в этом соглашении. То есть, констатирует гость программы, соглашение с США может включать исключительно новые месторождения, новые разработки, которые нуждаются в сотнях миллионов долларов, ведь если мы говорим о редкоземельных металлах, их переработке и прочем, то это огромные затраты.

И в-третьих, добавляет нардеп, это соглашение не может противоречить евроинтеграционному пути Украины. Однако, констатирует он, как видим, эти пункты были на столе у ​​американцев и учтены в подписанном соглашении.

«Если эти 3 ключевые нормы соблюдены, тогда, на мой взгляд, это соглашение фактически имеет шансы на жизнь. Но ведь вы знаете, что очень часто дьявол кроется в деталях. Поэтому нам очень важно, каковы детали этого соглашения. Пока мы не увидим текст, о ратификации этого соглашения сейчас пока рано говорить. И от того, что сейчас делает украинская сторона на переговорах, будет зависеть, будет ли это соглашение ратифицировано в парламенте. Но мой совет был бы таков, что, без сомнения, нужно парламентариев максимально привлечь к этим переговорам хотя бы на последнем этапе», - заключает Сергей Соболев.

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