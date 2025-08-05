Политик Юрий Коновальчук заявил, что в Украине должны и могли бы состояться местные выборы даже во время войны.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

По мнению политика, у нас сегодня вообще альтернативная власть, которая не выполняет те функции, которые возлагает на нее Конституция Украины, законодательные нормы и элементарные моральные принципы. То есть, констатирует он, украинские власти идут своим параллельным путем.

«И никто на картонках ничего не написал о том, что у нас отняли возможность сегодня участвовать в местных выборах. Ведь никто не мешает сегодня проводить на местных участках выборы для того, чтобы переизбрать местные власти. И как-то так оно прошло, никто на это не обратил внимания. Мне кажется, что выборы – это самое ценное, что есть сегодня в демократии. Но если такое происходит, если выборы отсутствуют даже на местном уровне, можно сказать, что у нас демократии уже нет», – утверждает Юрий Коновальчук.

Да, констатирует он, выбирать сейчас нового президента или новых депутатов в Верховную Раду – это, разумеется, представляет угрозу существующей системе. Но выборы в органы местной власти, уверен политик, провести можно было.

«Сегодня как-то так получилось, что общество Украины стало инертным к своей судьбе, своим средствам, которые оно отдает, своим правам, которые оно передает для того, чтобы какая-то власть – местная или центральная – распределяла и забирала у него последнюю надежду, последнюю веру или последнее самоуправление», – подчеркивает Юрий Коновальчук.

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