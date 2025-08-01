Политический эксперт Руслан Бизяев о 80-летии окончании Второй Мировой войны.





В этом году мир отмечает восьмидесятилетие завершение 2 мировой войны. В то же время несмотря на то что с момента завершения 2 мировой войны прошло время жизни уже практически трёх поколений, тема права на победу исторической справедливости национальной гордости формата и эстетика эстетики победы остается предметом не зримой информационно политической конкуренции между многими странами мира. Поскольку статус победителя во 2 мировой войне, гарантирует не только уважительное место в международных институтах современности, но и дает моральное право говорить о будущем политического мироустройства. Боевые действия в Азии остаются неизвестными или малоизвестными для западного мира европейского читателя Западно ориентированного мира.

В мировой истории традиционно днем окончания Второй Мировой войны принято считать второе сентября 1945 года-дату подписания акта о безаговорочной капитуляции Японии во второй мировой войне. Хотя в Британии есть свой день капитуляции Японии – 15 августа … Советская традиция настаивает на 9 мая …. Но по факту, японские войска на территории Китая полностью капитулировали только девятого сентября.

Но Китай празднует свой День Победы именно третьего сентября.

Общенациональным выходным этот день стал в 2015 году при Си Дзипине.

Третье сентября стало ответом руководства КНР на попытки некоторых стран Запада приуменьшить роль Китая во Второй Мировой Войне и свести все к «Второй японо-китайской войне. И это, несмотря на то, что Китай на протяжении последних тридцати лет последовательно выступает сторонником анти-ревизионисткого исторического курса.

Так, выступая на 69-я сессии ООН по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи заявил:

«Война китайского народа с японскими захватчиками -- важная часть мировой борьбы с фашизмом. Китайский народ не должен забывать нравственный и материальный вклад поддерживающих Китай государств, не должен забывать о друзьях из других стран, протянувших руку помощи в дни "Нанкинской резни" и при других ужасающих военных преступлениях. Следует всегда помнить о великом и вечном подвиге героев, пожертвовавших жизнью на китайских полях войн…

Война стала важным уроком для человечества, который следует накрепко запомнить. Только помня о прошлом, можно построить будущее. Нельзя заниматься отрицанием истории, а забыть о ней -- просто предательство. Непростительны любые речи, отрицающие или приукрашивающие историю агрессии. Международное сообщество должно с особой бдительностью относиться к таким речам и поступкам. Уделяя должное внимание истории, мы желаем не допустить повторения трагедии и хотим пробудить в людях стремление и волю к миру. Лишь накрепко запечатлев в памяти горести войны, мы сможем поистине дорожить миром... Лишь помня о прошлом, проложим путь в будущее, чтобы "избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе", как это записано в Уставе ООН…

Китай желает идти рука об руку с другими странами, придерживаясь принципов взаимоуважения и равенства, совместной выгоды и развития. "КНР придерживается принципов всеобъемлющего сосуществования различных культур и стремится к продвижению международных отношений нового типа, основывающихся на взаимной выгоде. Китай активно продвигает строительство человеческого сообщества с единой судьбой, руководствуясь общей целью благополучия человечества».

8 мая 2025 года вышла статья Председателя КНР Си Цзиньпина, где он призывает к совместным усилиям по защите итогов победы во Второй мировой войне, на фоне того, как мир вновь сталкивается с угрозой гегемонизма и политики силы.



Поэтому выбор даты и названия праздника отнюдь не случаен и четко выверен, как историческим прошлым, так и с политическим настоящим.

Для этого Китай использует ряд методов изучения прошлого. То есть формируется День Победы на "день позже" того, который признан в США или Европе (как 8 и 9 мая). ??? а при чем тут 3 сентября? Надо как-то увязать.

Второй метод - собственная хронология войны. И если СССР ставил рамки 1941-1945, то Китай определяет Вторую мировую войну как восьмилетнюю: 1937-1945, начиная ее с даты вторжения Японии в Китай».

Но для того, чтобы понять, на чем строится нынешняя историческая концепция китайского руководства давайте вспомним о роли и месте Китая в самой кровавой войне в истории человечества.

Каждому-свое.

У всех народов, принимавших участие во Второй мировой войне, своя дата ее начала. Жители советского пространства в первую очередь вспомнят 22 июня 1941-го, поляки — сентябрь 1939 года, французы — 1940-й. Для китайцев же подобной границы нет. Фактически вся первая половина ХХ века была для Поднебесной империи сплошной чередой войн, окончившихся провозглашением КНР в 1949 году.

Война 1937–1945 годов, частью которой для Китая стала Вторая мировая, была логическим продолжением военных конфликтов второй половины ХIХ века. Япония, насильно выведенная из изоляции пушками американской эскадры коммодора Перри в 1853 году, стала быстро наверстывать свое отставание от западных держав. Китай же, казалось, переживал период окончательного распада и анархии.

Видя, что Китай усиливается с середины двадцатых годов прошлого века, японцы приняли решение, пока не поздно, активизировать свои действия на материке и установить полный контроль над «зоной стратегических интересов Японии».

. Для этого у них имелись свои причины. Элита Страны восходящего солнца осталась очень недовольна результатами Первой мировой. Подобно итальянской, она считала себя обделенной после общей победы.

Ну а, как известно, неразрешенные после войны вопросы ведут к новой войне, тем более что империя жаждала жизненного пространства -ей требовались пахотные земли для растущего населения и сырье для экономики. Все это можно было найти в Маньчжурии, которая была неотъемлемой частью Китая.

Осенью 1931 года на Южно-Маньчжурской железной дороге, принадлежавшей Японии, прогремел взрыв. Под предлогом защиты жизни и имущества японских граждан в Маньчжурию были введены войска. Пытаясь избежать открытого конфликта, тогдашнее руководство страны приказало не вступать в вооруженную борьбу и обратился в Лигу Наций с просьбой осудить действия Японии и восстановить законные права Китая.

Началось длительное разбирательство, которое полностью устраивало агрессора - сопротивление отдельных частей китайской армии было полностью подавлено и захват Маньчжурии стал свершившимся фактом: решение Лиги Наций мало что могло изменить. 1 марта 1932 года было провозглашено основание нового государства, известного под китайским названием Маньчжоу-Го.

После такого успеха японские военные решили «проверить на прочность» собственно Китай. Воспользовавшись в качестве предлога антияпонскими выступлениями в Шанхае, они сделали попытку высадить в городе десант, в то время как авиация нанесла по китайским позициям бомбовый удар.

Через две недели ожесточенных уличных боев японцам удалось захватить северную часть Шанхая, но тут в конфликт вмешались послы Англии, США и Франции, боевые действия были остановлены и начались переговоры.

Через несколько месяцев Лига Наций вынесла решение — японские войска должны были быть выведены из Шанхая, Маньчжурия признавалась частью Китая. Таким образом, попытка захватить Шанхай провалилась. Но в Маньчжурии никаких изменений не произошло, и западные державы не стали настаивать на ее возвращении Китаю. Более того, в конце 1932 года под предлогом защиты своих солдат от нападений китайцев японские войска присоединили к Маньчжоу-Го провинцию Жэхэ и почти вплотную подошли к Пекину.

Стало ясно, что в условиях экономического кризиса и растущей напряженности в Европе Запад не слишком настроен защищать суверенитет Китая. Это полностью устраивало Японию и открывало ей широкие перспективы для дальнейших завоеваний. Впрочем, казалось, пока аппетиты империи были временно удовлетворены –«Страна восходящего солнца» приступила к освоению богатств аннексированной Маньчжурии.

Несмотря на военные победы и трофеи, в Японии росло недовольство. Все большего влияния добивалась та часть военных и общества, которая требовала от правительства продолжения войны и реализации «Кодо», «Пути императора», изложенного еще в 1927 году в поданном императору меморандуме премьер-министра Танака.

Присоединение Маньчжурии проходило, в целом, в согласии с меморандумом. Но благодаря хорошей военной и дипломатической подготовке его удалось провести без вступления в войну с Китаем. На этом настаивали осторожные политики, понимающие, что одно дело воспользоваться слабостью соседа, а другое — вступать с ним в большую войну.

В конце 1936 года сторонники войны победили, и японцы начали устраивать на новой границе с Китаем провокацию за провокацией, чтобы получить повод для вторжения.

Решающим стал инцидент 7 июля 1937 года у моста Люгоуцяо, расположенного к юго-западу от Пекина и известного в Европе как мост Марко Поло, поскольку он был описан венецианским путешественником. В этот день во время ночных учений японские солдаты открыли огонь по китайским позициям, от ответного огня погиб один человек.

Агрессоры потребовали вывести войска Китая из всего района Пекина и попытались взять штурмом предмостные укрепления, но безуспешно. Однако уже 20 июля началось широкомасштабное наступление, в результате которого к концу месяца японцы заняли Пекин и Тяньцзинь.

Следующей целью агрессора стал город Ухань, куда отступил Китай. Считалось, что в случае его захвата противник, наконец, капитулирует.

Но после взятия Ухани 27 октября 1938 года столица была перенесена в Чунцин, а Китай по-прежнему отказывался о чем-либо разговаривать с японцами, пока те не отойдут на позиции за мостом Марко Поло.

Чтобы сломить волю к сопротивлению, японцы начали массированные бомбардировки гражданских объектов сначала в Чунцине, а потом и во всех крупных городах, еще ими не занятых. Миллионы людей погибли, были ранены, многие остались без крова.

С 1939 года в Азии, как и в Европе, стало чувствоваться, что скоро разразится новая большая мировая война.

«Священная Война»

В 1940 году вторжение в Китай превратилось на языке японской пропаганды в «священную войну» - сэйсэн, первый этап на пути к идеальному состоянию «Хакко итиу» («Восемь углов мира под одной крышей»), которого должна была достичь «божественная раса».

Восемь в этом выражении - четыре страны и четыре «полустраны» света, то есть весь мир, который следовало объединить под властью японской нации и ее императора. Задачей стало создание «Великой Восточно-Азиатской сферы сопроцветания», -жители Японского архипелага планировали освободить Восточную Азию от европейских колонизаторов, добиться повсюду процветания и спокойствия.

Японцы с трудом контролировали оккупированную территорию - на нее попросту не хватало гарнизонов. Фактически держать под контролем удавалось лишь города и важнейшие коммуникации, а в сельской местности хозяйничали партизаны Коммунистической Партии Китая.

. В декабре 1940 года войска КПК провели свое знаменитое Наступление 100 полков на железные дороги и японские гарнизоны в провинциях Хэбэй и Шаньси.

Захватчики ответили «зачистками территории» в окрестных аграрных районах. Летом 1940-го их Северо-Китайскую армию возглавил генерал Ясудзи Окамура, принесший с собой страшную политику «Санко сакусен» - «Три все»: «Убивай всех, грабь все, жги все».

Пять провинций — Хэбэй, Шаньдун, Шэньси, Шаньси и Чахар были разделены на участки: «замиренные», «полузамиренные» и «незамиренные». Окамура распорядился жечь деревни, конфисковывать зерно и мобилизовывать крестьян на общественные работы — рытье окопов, строительство многокилометровых стен, башен, дорог.

Как ни старались захватчики мужество и героизм китайского народа не позволили им победить в этой необъявленной войне, которая длилась к тому моменту уже почти три года (а в Европе для понимания-менее года).

К середине 1940 года стало окончательно ясно, что война в Китае, которая по-прежнему оставалась необъявленной, продлится еще долго.

Cоюзники. Не хотели. Но пришлось.

7–8 декабря 1941 года японская авиация атаковала Пёрл-Харбор, базу американского ВМФ на острове Оаху Гавайского архипелага. Тихоокеанский флот США был практически уничтожен. На следующий день японцы уже бомбили британский Гонконг. 9 декабря Чан Кайши, подтверждая, что в войне он будет союзником США, объявил войну Германии и Италии, и только на следующий день — Японии.

После четырех лет сопротивления у китайцев, наконец, появились союзники. Союзники не потому что хотелось, а потому что пришлось. Как Британия и США стали союзниками СССР после 22 июня 1941 года.

Теперь европейским союзникам героическая борьба китайского народа стала очень нужна. Им надлежало сковать максимальное число японских войск, а также помогать на соседних фронтах. Например, на помощь англичанам в Бирме.

Президент Франклин Делано Рузвельт прямо провозгласил, что после войны в мире должны быть «четыре полисмена» — США, Великобритания, СССР и Китай. Ссылка?

И хотя на практике американцы по-прежнему частенько демонстрировали пренебрежение к восточному союзнику, но тот факт, что после 100 лет национального унижения Китай признали одним из четырех главных государств планеты, был для Китая очень важен.

И попадание в «большую четверку» было вполне заслуженно. Так, например, летом 1943-го армия Китая сумела защитить Чунцин и перейти в контрнаступление, сковав силы японцев в Бирме и ряде других важных направлений.

В августе 1945 года под грузом Хиросимы и советского «блицкрига» в Маньчжурии Японская Империя рухнула.

Надо сказать, что никто не ожидал такого стремительного развития событий. Американцы предполагали, что война продлится до 1947 года, а многие японцы не поняли, о чем идет речь, и продолжали сражаться — слишком абсурдной казалась им идея сдаться в плен. Поэтому, когда некоторые «историки» считают, что японцы были слабым противником-очень ошибаются. В Китае воевали лучшие силы Квантунской Армии, и попади они к примеру, на Окинаву, неизвестно столько тысяч человек потеряли бы союзники в добавок к своим потерям.

С 15 августа по распоряжению Императора Хирохито начался процесс капитуляции Императорской Армии и Флота. А 2 сентября на борт американского линкора «Миссури» в Токийском заливе поднялись представители Японии и союзных держав. Они подписали акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил, и Вторая мировая война закончилась.

Цена Победы.

Многие историки заявляют, что японцы убили даже больше мирных жителей, чем немцы.

После капитуляции Японии на свободу вышли только 56 китайских военнопленных. В Нанкинской резне 1937–1938 годов, устроенной японскими военными, погибло, по некоторым данным, 300 000 человек.

Не стеснялись японцы и в применении химического и биологического оружия. Иногда на города сбрасывали блох — носителей бубонной чумы, что вызвало несколько вспышек эпидемии. Специальные подразделения японской армии (из которых самым известным являлось Подразделение 731) занимались тем, что ставили на мирных жителях Китая и военнопленных ведущие к смерти эксперименты.

На людях проверяли последствия обморожений, подвергали последовательной ампутации конечностей, испытывали возбудителей чумы и оспы. Только действия Подразделения 731 привели к смерти более 3000 человек.

Китайские источники приводят цифру в 35 млн. — общее количество потерь убитыми и ранеными (вооружённые силы и гражданское население). По данным Рудольфа Руммеля, более 19,44 млн человек, в число которых входят: 3,832 млн военных потерь; 3,252 млн потерь гражданского населения; 6,157 млн жертв репрессий, проводившихся правительством Китая и 2,25 млн жертв голода.

«Накрепко запомнить уроки истории».

Именно об этом постоянно говорит и пишет Председатель КНР Си Дзипин. В уже опоминавшейся статье, посвященной 80 летию Победы СССР в Великой Отечественной Войне он отметил, что «Китай и Советский Союз стали самыми надежными опорами в борьбе с милитаристской Японией и нацистской Германией, внесли решающий вклад в Победу в Мировой антифашистской войне. Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал».

А в наше время, пишет дальше Си Дзипин «чем сложнее складывается международная обстановка, тем важнее защищать и обеспечивать авторитет ООН, поскольку мир сталкивается с серьезными вызовами, связанными с унилатерализмом, гегемонизмом и буллингом».

Поэтому Китай безусловно имеет право и на свой День Победы, и свое право на место и роль лидера как в истории Второй Мировой Войны, так и в вопросе защиты исторической памяти.

Руслан Бизяев, политический эксперт