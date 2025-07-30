Законопроект о формировании независимых антикоррупционных органов Национальной Ассамблеей Героев Украины, который на днях анонсировала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в программе «Субботний политклуб» с Виталием Портниковым на телеканале Эспрессо.TV, зарегистрирован в парламенте.

Альтернативный президентский законопроект №13533-3 позволит Героям Украины формировать антикоррупционные органы. По мнению лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко , последние должны быть реально независимыми и не подчиняться никому, кто имеет доступ к финансам или бюджету.





«Мы предлагаем создать Национальную ассамблею, которая могла бы состоять из Героев Украины, участвовавших в боевых действиях. У нас их сегодня 211, живых. И чтобы они назначали руководство антикоррупционных органов. Во-первых, это абсолютные нравственные авторитеты страны. А во-вторых, эти люди ближе всех столкнулись с коррупцией – когда из-за коррупции не хватает оружия, боеприпасов, нет нормальной одежды, плохое питание и т.д.» , – отметила Юлия Тимошенко .

Она напомнила, что все антикоррупционные органы назначает Международный совещательный совет, состоящий из иностранных граждан, «цель работы которых мы в Украине вообще не знаем».

Лидер «Батькивщины» добавила, что создать Национальную ассамблею мог бы парламент, а участие в ней было бы добровольным.

«Наши Герои, выслушав всех кандидатов, могли бы голосованием выбрать самого достойного. Надо дать им возможность вместо этого никому непонятного международного совещательного совета перезагрузить НАБУ, САП, Антикоррупционный суд. Это, по моему мнению, полностью изменит качество предотвращения любых коррупционных действий» , – подчеркнула Юлия Тимошенко .

В законопроекте депутаты «Батькивщины» предлагают, чтобы формированием независимых антикоррупционных органов занимался постоянно действующий консультативно-совещательный орган – Национальная Ассамблея Героев Украины. По результатам открытых конкурсов Ассамблея будет отбирать кандидатуры в САП и НАБУ и подавать победителей на утверждение.